Giráldez confirma la lesión de Pablo Durán y despeja las dudas con Swedberg

El entrenador del RC Celta se ha mostrado muy contento por la victoria de su equipo contra el Valencia CF y ha señalado que Pablo Durán vuelve a tener problemas con el hombro y que lo de Swedberg, a priori, se queda sólo en un susto

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha atendido a los medios de comunicación después de la victoria contra el Valencia CF por 4-1. El técnico del RC Celta se ha mostrado contento por el triunfo y también ha desvelado que Pablo Durán está lesionado del hombro otra vez y que lo de Swedberg, que tuvo que se cambiado en la primer aparte, se ha quedado en un susto.

Claudio Giráldez, en palabras a DAZN, ha señalado que ha hablado con árbitros y Carlos Corberán para que no se jueguen nada los últimos minutos debido a la diferencia que había en el marcador. "Sí, hablamos con el árbitro, con el linier para poder finalizarlo, pero por reglamento hay que esperar a que se cumpla el tiempo que se ha dado. Luego hablé con Carlos Corberán también, el entrenador de ellos, para intentar buscar alguna solución. Y teníamos también el golpe de Radu, que hubiese sido un cambio por otro por el tema de la cabeza, pero al haber dicho que no en ese momento no podíamos cambiarlo. Creo que es lógico, con el resultado que había, que pase ese minuto y que se acabase. Creo que es lo más deportivo que podíamos haber hecho en ese momento".

Claudio Giráldez ha dicho que el partido que ha ganado el RC Celta al Valencia CF ha sido más duro de lo que refleja el marcador. "Sí, ha sido un partido durísimo. Creo que no refleja el resultado de lo que ha pasado. Nos ha sorprendido, obviamente, jugando con 5-4-1, prácticamente en rombo. Es un sistema muy especial, sacando a muchos jugadores para tener la pelota. Nos han quitado la pelota, no hemos sido capaces de ajustarnos con ese cambio de dibujo de ellos. Luego creo que a partir de la entrada de Pablo Durán, lo hemos aprovechado para reestructurar cosas y hemos mejorado. De ahí viene el gol. Hemos tenido, evidentemente, la suerte de que haya fallado el penalti en el minuto 3-4, no lo recuerdo, pero muy pronto. En la segunda parte hemos estado más cómodos, nos han metido un tiempo en bloqueo bajo, pero no hemos sufrido demasiado. En la segunda parte creo que ha pasado un poquito más de lo que queríamos. Hemos obtenido un segundo gol, creo que es un golazo colectivo de todo el equipo. Hemos tenido la fortuna de El- Abdellaoui en la acción de irse mano a mano y hemos podido matarlo antes. Con el 2-1 todo se ha apretado, pero a partir del 3-1 creo que el partido se ha acabado".

Por otro lado, ha elogiado a muchos de sus jugadores, siendo uno de ellos Borja Iglesias, autor de dos goles en el partido contra el Valencia CF. "No, yo de nada. Los jugadores tienen mucho talento, mucho compromiso y son capaces de revolucionar. Borja Iglesias ha llegado aquí siendo una persona y ahora creo que es una persona todavía mejor, un jugador todavía mejor. Y eso es mérito de él, de la educación, del tiempo que lleva en el fútbol. Y creo que representa un poco lo que es el equipo. Ha pasado en muchas situaciones gente forzando, con molestias, como Borja Iglesias que ha llegado muy justo al partido. Starfelt que ha estado fastidiado y ha estado el último minuto intentando jugar. Pablo Durán que sale y otra vez tiene problemas en el hombro y mantiene. Swedberg que se encontraba mal al principio del partido y ha aguantado 30 minutos. Radu con el golpe en la cabeza y eso habla del compromiso de los jugadores. Incluso también a nivel futbolístico, los primeros 20 minutos que no nos encontrábamos, la gente no ha parado de correr, de competir. Y creo que esa es la base para generar un equipo bueno".

Claudio Giráldez confirma la lesión en el hombro de Pablo Durán y que Swedberg, en principio está bien

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha confirmado que Pablo Durán vuelve a tener problemas en el hombro. "Es la misma situación o parecida. Vamos a ver qué dicen las pruebas y cómo lo tolera esta vez. Evidentemente son dos episodios en la misma zona en un tiempo escaso y hay que ver qué dicen las pruebas y cómo evoluciona. Le ha pasado en la segunda o tercera acción de él en el campo y lo que ha hecho luego sin un hombro es una auténtica barbaridad. De hecho, creo que solo ha perdido balones cuando le han cargado y él no ha tenido la fuerza para poder hacerlo, pero nos da mucha energía en la presión y nos da muchas soluciones ofensivas. Creo que sería una baja sensible para nosotros si se da y ojalá sea el menor tiempo posible o nada", ha dicho en rueda de prensa.

Por otro lado, ha aclarado que le pasó a Swedberg, que tuvo que ser sustituido en la primera parte. "Hizo un calentamiento espectacular, según dicen los preparadores físicos y por lo que yo vi. Al acabar el calentamiento, justo antes de acabar, notó unas ganas, unas náuseas, unas ganas de vomitar y pusimos a Pablo Durán en ese momento. Luego llegó al vestuario, al bajar las pulsaciones, estaba bien y decidimos que empezase el partido, y creo que ha hecho un esfuerzo muy bueno, ha hecho cosas muy bien en el partido a pesar de ello".