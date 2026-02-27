Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, y su respuesta sobre si prefiere a Aston Villa o a Olympique de Lyon: "Me da un poco igual"

El entrenador del RC Celta se ha mostrado muy contento por la clasificación de su equipo a los octavos de final de la UEFA Europa League y ha demostrado que no tiene preferencias sobre el próximo rival que le puede tocar en este torneo europeo

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha atendido a Movistar+ después de la victoria de su equipo sobre el PAOK lo que ha permitido que el club gallego se clasifique para los octavos de final de la UEFA Europa League. El técnico gallego no ha podido ocultar su felicidad por el buen trabajo y éxito de sus jugadores, pero lo más relevante de su comparecencia ha sido su sinceridad a la hora de ser preguntado si desea cruzarse contra el Aston Villa o frente al Olympique de Lyon en la siguiente eliminatoria de este torneo europeo.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha dicho que le da un poco igual enfrentarse a Aston Villa o a Olympique de Lyon en los octavos de final de la UEFA Europa League. "Me da un poco igual. Los dos van a ser muy difíciles. Han sido los mejores equipos en la fase de grupos. Llegan más frescos que nosotros porque han tenido descanso en esta ronda. A partir de ahora, todo va a ser mucho más complicado cada vez y tenemos que asumir ese reto y disfrutar de estar en octavos y soñar con estar en cuartos. Es lo que tenemos que pensar".

El técnico del equipo gallego ha dicho que tendrá que estudiar a su rival, el cual conocerá este viernes una vez se celebre el sorteo. "No tengo un conocimiento en profundidad. Los he visto como aficionado, pero no me he parado a analizar a ninguno de los dos. Bastante tenemos con todos los partidos que tenemos. Hemos tenido una carga de partidos importantes en este momento. A partir del sorteo, nos centraremos en el que nos toque. Conocemos evidentemente a Unai Emery, conocemos al Aston Villa y conocemos a sus jugadores. Y conocemos perfectamente lo que nos puede hacer sufrir también el Olympique de Lyon. Me da igual uno que otro, sinceramente".

Claudio Giráldez, muy contento por la victoria del RC Celta sobre el PAOK

Claudio Giráldez se ha mostrado feliz por la victoria del RC Celta sobre el PAOK (1-0). "Estamos en octavos, que es donde queríamos estar, y creo que el partido se ha desarrollado un poco en la línea de lo que nosotros imaginábamos: ellos cerrados, esperando que nos equivocásemos, intentando llegar vivos a los minutos finales para a partir de ahí que la tensión del marcador de los minutos nos pesase".

El entrenador del RC Celta ha dado las claves del triunfo. "Creo que en ese momento hemos sido certeros, hemos hecho un golazo y creo que el partido ha sido ahí ya mucho más cómodo. Pero bueno, un partido para mí serio del equipo, sin conceder nada, con algún desajuste en la primera parte que nos ha hecho regalar alguna falta. Pero con buen juego, con control. No nos han generado nada y hemos tenido ocasiones para poder haber ganado por más. O sea, que muy contento y a disfrutar de una ronda más".

También ha señalado que le ha gustado la ambición que ha mostrado su equipo, yendo a por el segundo gol. "Creo que el equipo ha ido a por el segundo. Me ha gustado, con respecto a la ida, que hemos sido más ambiciosos en ese momento del partido y que hemos estado creo que cada vez mejor durante el partido, y en el partido de ida estuvimos cada vez peor".

Claudio Giráldez, por último, ha manifestado que lo que está haciendo este RC Celta tiene mucho mérito. "Estamos en un sitio que no nos corresponde, en el que no deberíamos estar por un poco la juventud de nuestros jugadores y por la reconstrucción del club. Creo que somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos y llevo toda mi vida viniendo".