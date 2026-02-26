Fer López da la clave de cambiar el Wolverhampton por el Celta: "En los primeros seis meses no disfrute de tantos minutos y oportunidades"

El canterano, que ha regresado al equipo gallego después de una breve etapa en la Premier League para olvidar, no se ha podido mostrar más contento por la decisión que ha tomado durante el pasado mercado de fichajes de invierno

Fer López no puede esconder su felicidad. El canterano del RC Celta está más que satisfecho con haber dejado el Wolverhampton Wanderers el pasado mercado de fichajes de invierno y de haber aterrizado en el equipo gallego en calidad de cedido hasta el final de temporada. El atacante ha dejado atrás una breve etapa en la Premier League para olvidar y así lo ha manifestado públicamente en unas declaraciones que ha hecho a Movistar+ antes del partido de vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League contra el PAOK.

Fer López ha explicado que sus expectativas se han cumplido. Regresó al RC Celta para jugar los minutos que no había podido tener en el Wolverhampton Wanderers y así lo está haciendo gracias a la confianza que le ha dado su entrenador Claudio Giráldez. "Desde el primer minuto ya estaba muy cómodo. Es verdad que llevo muchísimos minutos para el poco tiempo que llevo aquí. Estoy muy contento, sobre todo porque en los primeros seis meses no disfrute de tantos minutos y oportunidades. Lo importante es ganar el partido, seguir sumando minutos".

Fer López está cedido hasta el final de esta temporada en el RC Celta, pero el club gallego se sentará el próximo verano con el Wolverhampton Wanderers para alargar el préstamo por una campaña más. Una opción que es muy posible si se tiene en cuenta que el equipo inglés va a descender a la Segunda división de Inglaterra.

Fer López, confiado en que el RC Celta pueda eliminar al PAOK

Por otro lado, Fer López se ha mostrado confiado en que el RC Celta pueda eliminar al PAOK en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League en la que tiene una ventaja de 1-2 de cara al partido de vuelta. "Vamos a jugar como si fuésemos cero a cero, como si fuese un partido normal. Vamos a intentar ganarlo, es verdad que nos vamos un poco fastidiados en la ida, contentos por la victoria, pero los dejamos un poco vivos porque podíamos haber matado la eliminatoria pero ya no toca pensar en eso. Pensar solo en el partido, confío en el equipo".

Finalmente, Fer López ha desvelado el buen ambiente que hay en el vestuario del RC Celta. "Somos todos amigos, se nota en el día a día, en el campo y los entrenamientos. Disfrutamos todos, queremos ganar, algunos hacen más trampas y otros menos. Eso se nota en el campo, somos una gran familia, estamos los unos para los otros. Estoy muy contento de estar aquí, con todos ellos".