Eusebio Sacristán, ex entrenador del Celta, sobre Iago Aspas: "Me recordó a Messi"

El ex entrenador ha recordado la primera vez que coincidió con Iago Aspas, que salvó al Celta de descender a Segunda división B. Eusebio Sacristán destaca que le recordó, en sus inicios, a Messi

El futuro de Iago Aspas en el Celta de Vigo es uno de los temas de moda en la ciudad gallega. El futbolista termina contrato con los gallegos en junio de este año, con 38 primaveras a sus espaldas. la edad empieza a hacer mella en el atacante que, sin embargo, sigue siendo crucial en los planes de Claudio Giráldez. El de Moaña debutó de la mano de Eusebio Sacristán en Segunda división en 2009. Desde entonces, la leyenda del gallego se ha agrandado, iniciada por un Eusebio Sacristán que veía similitudes en Aspas con Messi.

Eusebio Sacristán sobre Iago Aspas: "Me impresionó de tal manera que me recordó a Messi"

El ex entrenador asegura que le llamó mucho la atención, tras ser segundo de Rijkaard en el Barcelona, las similitudes entre Iago Aspas y Messi en sus comienzos. "Nos jugábamos la vida contra el Alavés. El que ganaba se mantenía y el que perdía, bajaba a Segunda B. Iago subió del filial a entrenar con nosotros y me impresionó de tal manera que me recordó a Messi", recuerda Sacristán de aquella etapa. "Yo venía de estar en el Barça como ayudante de Rijkaard y Messi debutó con nosotros. En los juegos de posición le vi la capacidad y la técnica que tenía Messi", recalca. "Yo tenía jugadores más veteranos en aquella posición, pero ese día tenía alguna baja y pensé en él a falta de media hora, cuando íbamos 0-0. Fue un día importante en su carrera y en la mía", sentencia en as Eusebio Sacristán.

El futuro de Iago Aspas, en el aire

Desde aquel momento, la leyenda de Iago Aspas nació en Vigo. Hasta el día de hoy, el delantero celtista sigue aumentando su legado, aunque la retirada amenaza la unión sobre el césped del celta y Aspas. De momento, tal y como informamos en ESTADIO Deportivo, no adelanta nada acerca de su final y avisa que, como mucho, habrá una temporada más. "No tengo prisa, lo que tenga que venir ya vendrá más adelante. Más que una temporada no habrá. Me reuní con Marco Garcés en su despacho hace un mes y medio y me dijo que la intención del club era que continuara una temporada más. Le pedí un poco de tiempo porque no tenía prisa. Creo que era una decisión que iba a tomar más adelante si me retiraba o no", explicó Iago Aspas en El Larguero de la Cadena Ser.