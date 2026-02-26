La salida de Bryan Zaragoza le abre la puerta a un Hugo Álvarez que vuelve a tener protagonismo en el Celta de Vigo

El futbolista del Celta de Vigo oposita a ocupar el hueco que Bryan Zaragoza ha dejado libre con su salida a la Roma

El Celta de Vigo continúa su temporada con los objetivos claros y cerca. El mercado de fichajes removió la plantilla de Claudio Giráldez que perdió a Bryan Zaragoza en un movimiento que enfureció a la afición celeste. El malagueño puso rumbo a la Roma por petición propia y dejó un hueco en la banda izquierda del esquema de Claudio Giráldez que busca una nueva opción para sustituir al andaluz. Varios futbolistas han probado suerte pegados a la línea de cal, siendo Hugo Álvarez uno de los futbolistas a los que se le abre la puerta de los planes de Giráldez con la salida de Bryan Zaragoza.

Giráldez encuentra en Hugo Álvarez una opción más para el recambio de Bryan Zaragoza

Claudio Giráldez, en la previa del partido ante el PAOK de la Europa League, asegura que la salida de Bryan Zaragoza le ha abierto una puerta a Hugo Álvarez en la banda izquierda con un rol más encarador, al igual que el que tenía el malagueño. "Lo bueno de tener a Hugo, que en función de lo que va pasando lo podemos usar más en un lado o en el otro. Está jugando más desde que salió Bryan en posición de uno para uno fuera, tanto sea de extremo como de carril. Cuando jugaba Bryan lo usamos más en el lado derecho; con la llegada de Fer está jugando mucho menos en el lado derecho", resaltaba Claudio Giráldez acerca del canterano gallego.

"Para mí es un lujo tener a jugadores que son capaces de adaptarse a jugar por dentro o por fuera, a la derecha o a la izquierda o a defender en primera línea, en segunda, en tercera, que lo ha hecho este año. Creo que tiene mucho valor y por eso para mí también es tan importante tenerlo en la plantilla. Hay que verlo siempre como una parte positiva y él tiene la suerte de verlo así también y de ser capaz de hacer partidos muy buenos en cualquiera de las posiciones", sentenciaba Giráldez en torno al joven futbolista del Celta de Vigo.

El protagonismo de Hugo Álvarez en el Celta de Vigo crece tras la salida de Bryan Zaragoza

Esta temporada, Hugo Álvarez no ha tenido el protagonismo esperado, pero con la salida de Bryan Zaragoza, el futbolista del Celta de Vigo vuelve a sumar minutos mientras busca un hueco en el apretado esquema de Giráldez. Pablo Durán también ha opositado a ese hueco libre en la izquierda, pero su lesión colocan al de Orense como la mejor opción para el ataque. A pesar de no haber sufrido contratiempos con las lesiones, Hugo Álvarez suma poco más de 1.200 minutos esta temporada repartidos en 24 duelos. Desde la salida de Bryan Zaragoza, el atacante ha encadenado 4 titularidades en LaLiga y 1 en la Europa League, siendo un fijo en los tres partidos que ha jugado el Celta en la Copa del Rey.