Bryan Zaragoza ya es de la Roma y se despide del Celta de Vigo: "Algunos dirán que solo han sido seis meses de nada"

El extremo andaluz se marcha del conjunto celeste dando las gracias a todos los estamentos del club y en especial a Claudio Giráldez. "Hay entrenador para rato en Vigo", asegura

El Celta de Vigo ha hecho oficial la salida de Bryan Zaragoza, que este pasado sábado se quedó ya fuera de la convocatoria de Claudio Giráldez para el encuentro ante el Getafe. Nadie esperaba este movimiento de última hora y el técnico celeste mostraba su pesar por ello en la rueda de prensa previa al choque ante los azulones, consciente de que, como parece, no llegará ningún futbolista de banda para sustituirlo, aunque se ha negociado para ello.

"Lo ideal sería fichar, pero tenemos planes B o C en el equipo, y también tenemos soluciones en el filial", aseguró el entrenador de Porriño, que ha dejado de tener a sus órdenes a un futbolista que no ha respondido a las expectativas con las que aterrizó el pasado verano, si bien había experimentado una esperanzadora mejoría en las últimas semanas.

Como ha informado la propia entidad gallega, "el Celta y el Bayern de Múnich han llegado a un acuerdo para la finalización de la cesión de Bryan Zaragoza", la cual supuso un desembolso de un millón de euros e incluía una opción de compra por otros 13 millones que se convertía en obligatoria si se cumplían dos condiciones: que jugase el 60% de los minutos y que el equipo quedarse entre los 11 primeros en LaLiga.

Los detalles del nuevo acuerdo de cesión con la Roma

Para romper dicho acuerdo, el Bayern Múnich ha indemnizado al Celta de Vigo con una cantidad que ronda los tres millones de euros, cerrando otro nuevo préstamo con la Roma más beneficioso. El mismo contempla el pago de dos kilos por el préstamo y una opción de compra de 13,5 millones que será también obligatoria si el conjunto italiano se clasifica para Europa y el extremo disputa la mitad de los minutos.

Los números de Bryan Zaragoza en el Celta de Vigo

"Durante su paso por el Celta, Bryan disputó un total de 19 partidos en Laliga, superando los 1.100 minutos de juego, en los que anotó un gol de penalti y dio una asistencia. Además, participó también en 7 encuentros de la UEFA Europa League, donde sumó un tanto ante el Bologna FC y repartió 3 asistencias", ha añadido en su comunicado el club vigués, que además ha querido "agradecer a Bryan su aportación durante estos meses defendiendo la camiseta celeste" y le ha deseado "el mayor de los éxitos en sus nuevos retos deportivos".

La carta de despedida de Bryan Zaragoza

Por su parte, Bryan Zaragoza, que viajó el domingo a la capital transalpina y ya luce sus nuevos colores tras pasar el reconocimiento médico, ha publicado también una carta en la que ha querido dar las gracias a todos los estamentos del Celta por el trato recibido. "Despedirme de un equipo como el Celta y una ciudad como Vigo no es fácil. Gracias a todos los trabajadores del club por hacerme sentir uno más desde el primer minuto, a la directiva por su confianza e importante apuesta en verano, a mis compañeros por ser un vestuario único en el que todos van a una, y al cuerpo técnico por su trato, en especial a Claudio, hay entrenador para rato en Vigo. Gracias a la afición por el cariño recibido en cada partido, en cada pase que me daba por las calles de nuestra ciudad... sois el pulmón de es club", destaca en su mensaje.

"Algunos dirán que han sido solo seis meses de nada, pero para mí han sido únicos. Son recuerdos para toda una vida, os lo aseguro. Gracias por todo. Mucha suerte en lo que resta de temporada. Os seguiré de cerca", sentencia el ya nuevo jugador de la Roma.