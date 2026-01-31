Claudio Giráldez confirma los movimientos en torno al fichaje de Bryan Zaragoza: "Hay un proceso abierto sobre su futuro"
El entrenador del Celta de Vigo no esconde los movimientos que hay en este cierre de mercado en torno a Bryan Zaragoza, que apunta a salir rumbo a la Roma. Por este motivo, Claudio Giráldez no lo ha incluido en la convocatoria para medirse al Getafe, dónde todos los focos apunta a Fer López
El entrenador del Celta de Vigo ha comparecido en rueda de prensa antes del partido del fin de semana ante el Getafe de Bordalás. El técnico celeste ha dado un repaso a la actualidad deportiva y financiera del Celta de Vigo, haciendo especial hincapié en Bryan Zaragoza que está cerrando un acuerdo, según adelantó Fabrizio Romano, para salir del Celta rumbo a la Roma. El atacante andaluz, según ha confirmado el propio Claudio Giráldez, no estará presente en el duelo de la jornada 22 ante el Getafe.
La posible y eminente salida de Bryan Zaragoza del Celta de Vigo
"Hay un proceso abierto sobre su futuro y no considero que esté preparado a nivel mental. Es todo muy reciente, es un proceso que está abierto y veremos qué pasa pero teníamos que tomar una decisión para la convocatoria y hemos optado por dejarlo fuera. De momento, es jugador nuestro. Veremos qué pasa en estas últimas horas de mercado, que parece que no serán tranquilas. De momento es jugador nuestro y contamos con él, que es lo que nos gustaría, y a partir de ahí esperar qué va a pasar en las últimas horas del mercado, que no va a ser del todo tranquilo. Creo que es una situación de última hora para todos, incluso para él. Si sale alguien con tanta cuota de protagonismo lo ideal sería fichar, pero tenemos planes B o C en el equipo, y también tenemos soluciones en el filial. Entiendo el mundo en el que vivo, esto no es un videojuego en el que escojo a los jugadores que me gustan. Hay que ver qué sienten los jugadores. Aún encima este jugador está cedido aquí, no es nuestro."
"Fer López no es Maradona"
"Nos tenemos que centrar en lo que creemos que nos puede dar a nosotros, lo que le podemos ayudar a que mejore, pero no es Maradona. Creo que es importante que lo tengamos claro. Es un jugador que está en proceso de completarse, de ser más fuerte. Si esperamos que en todos los partidos vaya a meter un gol por la escuadra y cada pelota que coja se vaya de cinco nos equivocamos. Fer viene a aportar, a completarse, a ser uno más y no debemos cargarle con más presión que esa".
Claudio Giráldez sobre el partido ante el Getafe
"Tenemos un rival muy complejo, la muestra de la primera jornada nos tiene que servir a todos para saber lo difícil que es. Teniendo claro cuáles son las armas que tienen ellos, respetándolas, aceptándolas y queriendo llevar el partido a lo que creemos que podemos ser mejores que ellos en este partido. Va a estar más cara que nunca la permanencia. Tenemos que pensar que es nuestro objetivo principal, tenemos que seguir sumando puntos".