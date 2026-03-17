El Celta de Vigo, pendiente de Ferran Jutglà para la Europa League: el parte médico

El delantero catalán, en racha tras ver portería en los tres últimos encuentros a domicilio en LaLiga, solo pudo trabajar de manera individual este martes y es duda para el choque ante el Olympique de Lyon, aunque los médicos del club gallego son optimistas

Tras el 1-1 de la ida, el Celta de Vigo buscará este próximo jueves el pase a los cuartos de final de la Europa League ante el Olympique de Lyon. Una cita en la que los celestes tendrán que hacer frente a las importantes bajas por sanción de Borja Iglesias, expulsado de forma polémica en Balaídos, y Mingueza, que vio una amarilla que acarrea suspensión, amén de la consabida por lesión de Miguel Román, que no volverá a jugar esta temporada tras sufrir una fractura en la base del quinto metatarsiano.

Sufrió una "conmoción leve"

Pero Claudio Giráldez, además, podría sufrir otro importante contratiempo en ataque. Tal y como ha informado el propio club gallego a través de sus servicios médicos, Ferran Jutglà ha tenido que “limitar su actividad” en la sesión de este martes tras sufrir una “conmoción leve” debido a un “movimiento forzado cervical” en el partido del pasado domingo contra el Real Betis.

El ex del Brujas, autor del gol de su equipo en La Cartuja, fue sustituido en el minuto 58 de dicho encuentro por su compañero Ilaix Moriba y en la vuelta al trabajo del plantel vigués se limitó a realizar trabajo individual en la ciudad deportiva. Los doctores del conjunto celeste, no obstante, confían en que pueda ser de la partida en tierras franceses, hasta donde la expedición del Celta de Vigo viajará mañana miércoles la mañana a Lyon, para ya por la tarde, a partir de las 18.45 horas, realizar un último entrenamiento en el Groupama Stadium.

Su mejor momento en el Celta de Vigo

Llamado a ser titular en Lyon, siempre que esté finalmente disponible, por la baja del 'Panda', Ferran Jutglà atraviesa precisamente por su mejor momento desde que aterrizó el pasado verano. Superados los problemas personales que le hicieron ausentarse de algunas convocatorias a comienzos de año, ante el conjunto verdiblanco anotó su tercer tanto en las cinco últimas jornadas, con lo que ya suma cinco, además de una asistencia, en los 31 partidos disputados esta temporada.

Solo marca lejos de Balaídos

Casualmente, todos los goles del catalán han llegado fuera de casa y todos han servido para que su equipo puntúe. En la primera vuelta hizo un doblete en El Sadar en la victoria ante Osasuna (2-3), a finales de octubre, y fue ya el pasado mes de febrero cuando se reencontró con el gol en el 12-2 frente a su ex equipo, el Espanyol, que lo tanteó en enero ante su falta de adaptación a un Celta de Vigo que le cerró la puerta y le mostró su confianza.

Su deuda pendiente en la Europa League

Tras esa diana, el ariete de Sant Julià de Vilatorta volvió a 'mojar' en el triunfo por 1-2 en Girona y en el último empate uno contra el Real Betis, donde sufrió el citado percance que llevó al colegiado a activar el protocolo por goles en la cabeza, que permite realizar una sustitución adicional al equipo afectado. En racha, por tanto, Jutglà buscará ahora anotar su primer tanto en la Europa League, pues en su etapa en el Brujas hizo seis tantos en competiciones continentales, pero llegaron cuatro de ellos en la Champions y los dos restantes en la Conference League.

La opción de Pablo Durán

Pendiente de su estado físico, Giráldez también medita la posibilidad de darle la titularidad a Pablo Durán, que ya ejerció de '9' en La Cartuja, partiendo el ex perico desde el costado derecho. Quienes sí descansaron de inicio ante los verdiblancos fueron Iago Aspas y Wililot Swedberg que parecen tener un sitio asegurado en el once para buscar la primera victoria del Celta de Vigo en Francia, donde cayó por 2-1 en sus dos únicas visitas a Olympique de Marsella y Lens.