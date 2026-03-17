El Celta de Vigo no estará solo en Lyon: un desplazamiento récord y un temor por varios motivos

El conjunto gallego se jugará el próximo jueves el pase a los cuartos de final de la Europa League con cerca de 3.000 aficionados celestes en las gradas del Groupama Stadium, aunque la ilusión se mezcla con el miedo a posibles incidentes violentos

El Celta de Vigo sueña a lo grande en Europa. Tras el 1-1 de la ida ante el Olympique de Lyon, en el que tanto del empate de Endrick llegó en los últimos minutos, después de jugar mucho tiempo con un hombre menos por la polémica expulsión de Borja Iglesias, los celestes viajarán a Francia con la ilusión por bandera. Desde que se conoció el resultado del sorteo se ha dejado claro desde Balaídos que el conjunto galo es favorito. Pero ni Claudio Giráldez ni los suyos se sienten inferiores y pelearán con todo este próximo jueves por estar en cuartos de final de la Europa League.

Supera el viaje a Old Trafford

Para ello, además, contarán con el apoyo de unos 2.800 aficionados en las gradas del Groupama Stadium. Un masivo desplazamiento que supone un récord absoluto en la historia del club gallego en competiciones continentales. Incluso hubo más peticiones de las entradas disponibles, superando así a los 2.500 seguidores celtistas que estuvieron hace nuevo años en Old Trafford, en las semifinales de este mismo frente al Manchester United.

El peligroso precedente de la ida y la condena del Celta de Vigo

Pero junto a la ilusión por poder celebrar el pase junto a su equipo, los simpatizantes celestes también viajarán con una porción de miedo en sus mochilas. Principalmente, por los tristes incidentes ocurridos en Vigo con motivo del encuentro de ida, cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del Celta, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un conocido establecimiento de ocio para agredir a los aficionados franceses que allí se encontraban.

El ataque acabó con 20 identificados, dos detenidos y tres heridos. Además, mientras se disputaba el choque, también sufrieron desperfectos en los exteriores del estadio una decena de coches con matrícula de Portugal, que se presuponía habían sido utilizados por hinchas rivales. Una situación que hizo que desde el propio club gallego condenasen con firmeza lo sucedido.

“El Real Club Celta encarna, defiende y promulga unos valores que toda su afición conoce y comparte, pues realmente emanan de ellos. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni los valores del celtismo. Por tanto, el club condena firmemente cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada anoche en una céntrica calle de la ciudad contra hinchas del Olympique de Lyon”, señaló en su comunicado.

La situación política aviva a unas ultras temidos en Francia

Pese a ello, algunos temen represalias por parte de los ultras del conjunto galo, que además son de los más peligrosos de Francia. Y tampoco ayuda a rebajar la preocupación la situación que se vive en Lyon, en cuyas calles se palpa el enfrentamiento entre facciones políticas de ideologías opuestas. El pasado mes de febrero, de hecho, fue asesinado el joven Quentin Deranque, miembro de un colectivo de extrema derecha, durante un pelea desencadenada por un acto político en un centro universitario.

Esta confrontación también se deja notar en el estadio del propio Olympique de Lyon, donde conviven ultras de extrema derecha (Bad Gones o Lyon 1950) y de extrema izquierda (Six Neuf Pirates). Por ello, se teme también que algunos de ellos puedan indentificar a la afición del Celta, en su mayoría grupos de amigos o familias, con algunos de los ultras detenidos en la ida, pertenecientes al colectivo Tropas de Breogán.