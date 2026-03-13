Tres bajas confirmadas en el Celta para viajar a Lyon: ﻿"No es lo ideal, pero nos modifica"

El técnico del Celta, Claudio Giráldez, ha reconocido que la baja de Miguel Román cambió el plan de partido estudiado y ha lamentado las bajas por sanción de Borja y Mingueza para la vuelta, aunque asegura que serán "igual de competitivos"

El Celta acudirá al Groupama Stadium de Lyon con la misión de ganar para meterse en los cuartos de final de la Europa League, aunque tendrán que hacerlo sin Miguel Román, cuya ausencia en el centro del campo notó anoche el conjunto olívico, que estará tres meses de baja, y sin los sancionados Borja Iglesias y Óscar Mingueza. El primero vio la doble amonestación y consiguiente roja en el minuto 54 tras un codazo a Mata y el carrilero, que estaba apercibido, fue amonestado al comienzo de la segunda parte.

Dos bajas importantes en el equipo de Claudio Giráldez, por su peso e importancia en el juego celeste, sobre todo la de un Borja Iglesias que ayuda muchísimo a desahogar el juego ofensivo. Sin embargo, el técnico de Porriño no quiso poner excusas en rueda de prensa y ante estas bajas aseguró que otros saldrán para hacerlo igual o mejor.

"Pues es fútbol y saldrán otros compañeros que lo van a hacer muy bien y esto es lo que tiene estar en una eliminatoria, se van acumulando amarillas y cuantas más eliminatorias tengamos, más se van a acumular y ojalá pase esto muchas veces más en la competición, que significará que estamos avanzando en rondas. Es una pena perderlos porque creo que nos dan mucho, que son jugadores con experiencia y con mucha personalidad de este tipo de partidos, pero tendremos otros compañeros con otras características y vamos a ser igual de competitivos", admitía del técnico celeste.

La lesión de Miguel Román cambió el plan de partido

La otra baja para el choque de vuelta y también para lo que queda de temporada es la de Miguel Román, que en la mañana del jueves era operado de su fractura del quinto metatarsiano. Una ausencia que Giráldez reconoció que modifica el sistema de juego de su equipo.

"Sí, un poquito. Creo que nos modifica un poquito, no es lo ideal, pero bueno, teníamos claro cómo podíamos hacer daño, creo que se ha visto en la primera parte en muchas situaciones que hemos salido muy bien de la presión, hemos tenido capacidad de hacer daño en transición y en el juego posicional. Es muy difícil cuando un rival te reduce tanto tiempo y te va a situaciones de pares y creo que en ese aspecto estoy contento con cómo se ha atacado en los primeros 45 minutos y luego con inferioridad es mucho más complicado. Aparte, todos los contactos ofensivos nuestros han pitado falta y era muy difícil poder salir de nuestro campo y, aun así, hemos tenido un par de despliegues de carrera para poder hacer algo, pero hemos competido, hemos sufrido y estamos en la eliminatoria vivos y empezamos 11 contra 11 en el partido de Lyon y tenemos una referencia muy clara del partido contra ellos, que es vivirlo aquí durante 90 minutos, y estoy convencido de que vamos a poder estar en cuartos de final", ha explicado.

No tiene dudas con Radu, pese a su error

"Hemos ido a valorar todo lo que ha hecho en el partido, ha estado muy bien en el juego aéreo, que ha sido muy importante hoy en un bloque tan bajo nuestro, ha iniciado muy bien la primera parte, ha estado amenazado de la expulsión por la amarilla por el árbitro, ha tenido que sacar un poquito más rápido a lo mejor de lo que nos gustaría y ha hecho un par de buenas paradas de mucho mérito. Es una pena que esa acción, que es más sencilla y que sabe que la puede detener, se le haya escapado, pero es fútbol y cuanto más te tiran, más opciones tienes de que te equivoques y ha estado muy bien y lleva una temporada muy buena, estamos muy tranquilos con él y nos da mucha seguridad", zanjó sobre su portero.