Celta 1-1 Lyon: Borja Iglesias y Radu ponen en bandeja el empate de Endrick

El Celta se puso por delante en la primera parte gracias al gol de Javi Rueda pero en la reanudación, la expulsión del 'Panda' cambió el partido con el fallo del meta en el tramo final incluido

Celta y Lyon firmaron tablas en un partido donde el conjunto de Claudio Giráldez supo tener controlado el mayor potencial de los galos pero la expulsión de Borja Iglesias a la hora de juego cambió el sino del encuentro. El Celta sufrió hasta el final para mantener la ventaja pero una desafortunada acción de Radu a disparo de Endrick lleva la eliminatoria igualada al próximo jueves en Lyon.

El Celta de Vigo supo sacar petróleo del contragolpe en una primera parte donde el Olympique de Lyon propuso llevar la iniciativa con un juego de toque en campo rival pero prácticamente sin crear peligro sobre la portería de Radu. Los hombres de Claudio Giráldez tenían muy bien aprendido el guion de partido y lo llevaron a cabo. Bien ordenados en defensa, no concedieron ocasiones al conjunto de Fonseca salvo cuando estos optaron por poner centros hacia adentro para crear dudas en la zaga celeste.

Contragolpe letal para poner en ventaja al Celta

Tocaba y tocaba el Lyon, que tan solo daba la sensación de peligro cuando la pelota pasaba por las botas de Tolisso. El galo ponía a prueba los guantes de Radu tras una pared en la frontal del área y en la continuación de esa misma jugada llegaría el zarpazo del Celta. Matías Vecino, que ocupaba en el once titular el lugar del lesionado Miguel Román, lanzaba el contragolpe a la carrera para Williot Swedberg, que avanzaba mientras veía la llegada por detrás de Javi Rueda.

El carrilero diestro pasó por dentro en velocidad a Abner Vinicius y el sueco le ponía el balón al punto de penalti para que tan sólo tuviera que empujarlo con un golpeo de interior para meter el balón en la portería de Greif y llevar el estallido de gol a las gradas de Balaídos.

Todavía no se había llegado a la media hora de juego pero el Lyon ya había caído en la trampa de Celta. Intentó salir de ella Endrick y a punto estuvo de conseguirlo con un potente disparo se lamió el lateral de la red de Radu. Pero también pudo amplia la ventaja el cuadro celeste aunque Borja Iglesias se quedó casi sin espacio para picar el balón ante Greif.

Los minutos pasaban camino del final de la primera parte y aunque el Lyon intentó subir el ritmo con un juego más directo, tan solo pudo intimidar la portería de Radu con otro centro envenenado que no llegó a peinar Endrick pero que atajó el meta rumano muy rápido de reflejos.

La expulsión de Borja Iglesias condiciona todo

Giráldez hacía un par de cambio al descanso, dando entrada a Carreira y Jutglà y reservando a un Aspas cuyo guion de partido no le favorecía y a un Javi Rueda que sí o sí será titular después de que Mingueza viera la cartulina amarilla y no pueda estar en el choque de vuelta. Como tampoco lo estará el 'Panda' que en el 54' veía la segunda cartulina amarilla por un codazo sobre Mata y veía la tarjeta roja. Al Celta le tocaba guardar el resultado.

Minutos antes de la expulsión Radu lograba desviar con la yema de los dedos un potente disparo de Endrick. Iba a tener mucho trabajo el meta rumano, que más tarde desbarataba una doble ocasión primero a un centro llovido que se envenenaba y su posterior rechace. El cancerbero celeste se aliaba con el poste para mantener su portería imbatida al disparo de Kango y en el 76' sacaba una mano milagrosa para evitar el empate de Yaremchuk y su buen testarazo.

Sin embargo, el responsable de llevar con ventaja al Celta a los últimos minutos del partido se convertiría en el culpable del tanto del empate. De nuevo Endrick, un verso libre en este Lyon, buscó la portería con un zurdazo desde la frontal y el rumano no acertaba a parar el balón, colándose por debajo de sus brazos y cruzando lentamente la línea de gol.

Era el minuto 87 y tras mucho luchar, el Celta veía como el Lyon igualaba el partido. Quedaban seis minutos de añadido que al final fueron ocho, pero nada pasó ya en el tiempo añadido, tan solo una internada de Endrick y su posterior mal centro. La eliminatoria se resolverá en una semana en tierras francesas, aunque para ese duelo Giráldez no podrá contar ni con Borja Iglesias ni con Mingueza.

- Ficha técnica:

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Alonso, Javi Rueda (Carreira 46'), Vecino, Moriba (Hugo Sotelo 90'), Mingueza (Ristic 63'), Aspas (Jutglà 46'), Swedberg (Pablo Durán 67') y Borja Iglesias.

Lyon: Greif, Kango (Hamdani 85'), Mata, Niakhaté, Tagliafico (Himbert 67') (Karabec 70'), Tolisso, Morton (Mangala 85'), Endrick, Nartey (Tessmann 85'), Abner y Yaremchuk.

Goles: 1-0 (25') Javi Rueda; 1-1 (87') Endrick.

Árbitro: Erik Lambrechts (belga). Amonestó a Mingueza, Vecino, Alonso y a Borja Iglesias por parte del Celta, a quien expulsó por doble amarilla en el minuto 54; mostró cartulina amarilla a Tagliafico, Kango.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga Europa de fútbol disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 21.673 espectadores.