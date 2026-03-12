Claudio Giráldez promete guerra en Lyon: "﻿Tendrán que matarnos para eliminarnos"

El técnico pidió explicaciones al colegiado por la expulsión de Borja Iglesias y tachó su actuación de "extraña" aunque prefirió centrarse en lo deportivo, exculpando a Radu tras su error en el gol del empate

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, analizó el empate de su equipo frente al Olympique de Lyon en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League y dejó claro que jugarán para pasar a cuartos de final. "Seguro que hacemos un partido más completo en la vuelta, estamos vivos y hay que pelearlo allí. Tendrán que matarnos para eliminarnos", ha asegurado.

En cuanto al arbitraje y la polémica expulsión de Borja Iglesias por doble amarilla y la duda sobre si ha entrado el VAR o no, algo por lo que Giráldez ha pedido explicaciones al final del partido, ha dicho. "Ha sido extraño el arbitraje pero la sensación es que estamos frente al líder de la fase de grupos, con mucho talento y recursos, mientras que nosotros tenemos jugadores que debutan en estos partidos. Hemos estado demasiado tiempo en bloque bajo, pero somos capaces de competir estando cómodos o no, tendrán que matarnos para eliminarnos", ha insistido.

El técnico destacó el esfuerzo "titánico" de sus jugadores. "Ha sido una pena encajar en el minuto 87 porque el equipo ha hecho un esfuerzo titánico con un futbolista menos y contra un equipazo. El Lyon ha demostrado el talento que tiene en último tercio, pero nos vamos vivos en la eliminatoria después de estar más de 30 minutos con un futbolista menos", analizó.

"Nos ha costado ajustarnos en la presión, pero creo que hemos generado peligro. Ha sido una lástima la expulsión porque habíamos hablado en el descanso de que Borja aguantara 10 minutos con esa tarjeta amarilla antes de hacer el cambio y justo en el minuto 54 es la expulsión", explicó para luego defender a su portero en la acción del gol del empate: "Estoy muy orgulloso de Radu, con paradas de gran mérito y quizás la más sencilla se le ha ido, un partidazo y una temporada brillante. Es lo que queremos, estar en estos partidos, ojalá podamos estar más, aunque estén ahora agotados y hasta mañana no sepamos como están los jugadores".

"Es un equipo con muchísimo talento, con muchísimos recursos. A lo largo del partido no hemos estado cómodos, nos ha obligado a estar mucho tiempo en bloque bajo, pero también hemos tenido algún momento para poner el 0-2 que hubiera cambiado el partido. Este equipo es capaz de competir, estando cómodo o incómodo, y eso va a hacer que nos tengan que matar en el campo del Lyon para eliminarnos”, destacó finalmente el técnico de Porriño