Así quedó la ida de octavos de final de la Europa League: Sorpresas de los posibles rivales de Betis y Celta

Verdiblancos y celestes no lograron vencer y tendrán que resolver en la vuelta, mientras que en los cruces de sus posibles adversarios en cuartos, Ferencvaros y Genk hicieron valer su condición de locales para ponerse en ventaja. No fallaron otros favoritos como el Aston Villa o el Oporto, pero sí pincharon la Roma y el Nottingham Forest

El primer asalto de los octavos de final de la Europa League dejó victorias ajustadas de favoritos como el Aston Villa o el Oporto, que vencieron a domicilio al Lille y el Stuttgart respectivamente, aunque aún tendrán que cerrar su pase a cuartos en el choque de vuelta del próximo jueves. Por su parte, otro de los candidatos al título, la Roma, no pudo superar al Bolonia en el cruce entre italianos, siendo peor el caso de un Real Betis que cayó por la mínima en su visita al Panathinaikos.

Tampoco pudo vencer el Celta de Vigo merced a un tanto de Endrick en los últimos minutos, mientras que en los cruces de los posibles rivales en cuartos de verdiblancos y celestes, por su parte, el Ferencvaros y el Genk dieron la sorpresa al imponerse en casa a Sporting de Braga y Friburgo, respectivamente. Además, otro de los resultados inesperados de la jornada llegó con la derrota en su campo del Nottingham Forest.

Lille 0-1 Aston Villa

Un solitario gol de Olie Watkins en la segunda mitad bastó para que el Aston Villa salvara el honor de la Premier League en esta jornada europea. Y eso que el Lille acabó con mejores sensaciones que los de Unai Emery en la primera mitad, especialmente gracias a la profundidad del ex bético Perraud. Pero los 'villanos' encontraron el premio en un balón largo de Konsa que tocó de cabeza Buendía, aprovechando Watkins la posición adelantada de Özer para colársela por encima con la cabeza. El propio ariete inglés tuvo poco después el segundo, pero se le fue largo el control, cerrándose el choque con una 'tijera' de Emi Buendía que no encontró puerta por poco.

Bolonia 1-1 Roma

Guiado por Federico Bernardeschi, el Bolonia puso contra las cuerdas a una Roma en la que Bryan Zaragoza regresó a la titularidad, aunque apenas dejó un disparo cruzado antes de ser sustituido en el descanso. El veterano extremo italiano ya rozó el gol poco antes del descanso, con un disparo a la escuadra abortado por Svilar, y adelantó a los suyos en el 49' con un remate al palo largo desde el interior del área a pase de Rowe. Fue el golpe que necesitaba la Roma para despertar, sellando el empate en el 71 después de una gran maniobra de Malen, que ya había avisado con un disparo al lateral de la red, que Pellegrini resolvió a placer. Todo se decidirá en el Olímpico.

Stuttgart 1-2 Oporto

El Oporto dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Europa League pese a presentar un once con algunos reservas habituales, entre ellos el español Borja Sainz, protagonista en el 0-1 al devolverle la pared a Terem Moffi, que resolvió un veloz contragolpe a los 21 minutos. Sin tregua, antes de la media hora, Sanusi castigo con un robo un error en la salida del Stuttgart y su centro al corazón del área lo convirtió en el 0-2 de forma acrobática Rodrigo Mora. Pese a ello, el cuadro alemán reaccionó antes del descanso, al aprovechar Undav un fallo de entendimiento de la zaga del Oporto, que pudo llevarse al final una renta mayor con la ocasión de Gabri Veiga que desbarató Nubel.

Panathinaikos 1-0 Real Betis

Un gol de penalti del argentino Vicente Taborda en el minuto 88, cuando el Panathinaikos estaba con un jugador menos, le da a los griegos una mínima ventaja en el primer asalto de la eliminatoria, por lo que el Real Betis tendrá que reaccionar en la vuelta que se disputará el próximo jueves en La Cartuja. Los de Pellegrini dominaron el choque, pero se mostraron inoperantes en ataque pese a jugar media hora con un hombre más, viendo además cómo Diego Llorente era expulsado en la acción de la pena máxima que decidió el encuentro.

Celta de Vigo 1-1 Olympique de Lyon

Un gol del brasileño Endrick, cuando ya se cumpliera el minuto 87, evitó el triunfo del Celta de Vigo después de un notable ejercicio defensivo durante todo el partido, especialmente a partir del minuto 54, cuando el colegiado mostró la segunda tarjeta amarilla al delantero Borja Iglesias. El conjunto francés cometió a los de Giráldez, que pese a ello golpearon en su primera aproximación antes de la media hora después de una gran conducción de Matías Vecino, quien combinó maravillosamente con Williot Swedberg, letal en el uno contra uno para asistir a Javi Rueda.

Nottingham Forest 1-0 Midtjylland

Una de las sorpresas de la jornada fue sin duda la derrota en su campo del Nottingham Forest ante el Midtjylland danés. Los ingleses fueron los que más lo intentaron en la primera mitad, especialmente por medio del brasileño Igor Jesus, si bien tampoco es que el meta visitante pasara excesivos apuros. Un guion que se repitió en la segunda parte, hasta que el surcoreano Cho Gue-Sung remató de cabeza en el área un servicio de Ousmane Diao en el minuto 79. Siguió intentándolo el cuadro británico por medio de Murillo o Sangaré, pero no tuvo premio y ve cómo la eliminatoria se le pone cuesta arriba.

Ferencvaros 2-0 Sporting Braga

Aunque antes tendrá que hacer sus deberes en la vuelta, el Real Betis estuvo muy pendiente del cruce del que saldrá su posible rival en cuartos. Una eliminatoria que el Ferencvaros puso muy de su lado gracias al 2-0 logrado ante el Sporting de Braga en Hungría. Al filo de la media hora, Gabi Kanichowsky hizo el primero al sacarse un disparo con la izquierda desde fuera del área. No reaccionaron los portugueses y Lenny Joseph, en el 67', cerró la victoria de su equipo con un remate con la derecha desde el centro del área tras la cabalgada de Makreckis y su pase desde la banda diestra.

Genk 1-0 Friburgo

En tierras belgas, los posibles rivales del Celta de Vigo en cuartos de final disputaron un choque igualado que cayó del lado del Genk gracias al solitario tanto de El Ouahdi a los 23 minutos. El lateral marroquí recibió un pase de Bryan Heynen escorado a la banda derecha y batió al meta del Friburgo con un disparo raso cruzado. De ahí al descanso, los locales gozaron de más ocasiones para ampliar su renta, en especial por medio de Karetsas, pero los germanos, que arrancaron el choque con un tanto anulado a Manzambi, aguantaron tras el descanso para llegar muy vivos a la vuelta.