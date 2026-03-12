Panathinaikos 1-0 Betis: Sopló y sopló, pero el muro no derribó... y lo pagó

Taborda, de penalti postrero de Diego Llorente sobre Swiderski, castiga a un cuadro heliopolitano inoperante en ataque al que de nada sirvió jugar media hora con uno más; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No levanta cabeza en Europa el Real Betis, que encadena cuatro partidos sin ganar (dos empates y dos derrotas) y dos sin marcar. Volvió a mostrarse inoperante en ataque el conjunto de Manuel Pellegrini tras el esperpento de Getafe, hasta el punto de que de nada le sirvió el 69% de posesión y disparar doce veces, cinco de ellas a puerta. Tampoco jugar media hora con uno más. Funcionó el muro de un Rafa Benítez que ya avisó de sus intenciones, con premio gordo sobre la bocina tras un penalti de Diego Llorente a Swiderski que transformó Taborda en el único tiro entre palos del Panathinaikos. Eso sí, todo lo que no sea una remontada el jueves que viene en La Cartuja resulta inconcebible.

El primer tiempo fue un ejercicio de paciencia para los heliopolitanos, que apenas se vieron exigidos en un par de acciones a balón parado, con algunos centros colgados en busca de Tetteh o por él mismo, así como por un zurdazo desviado de Kyriakopoulos, que burló a Aitor Ruibal pero seguramente no se esperaba quedarse tan solo y tan cerca de Pau López. Se sacudió enseguida la presión el hoy conjunto celeste, ganador de duelos por anticipación e intensidad, amén de eficaz en la presión tras pérdida.

No acumularon los del 'Ingeniero' clarísimas oportunidades del gol antes del descanso, aunque fueron rondando con cierto peligro la meta de un activo y resolutivo Lafont, que desvió a córner un buen testarazo del 'Cucho' Hernández al principio de esta fase y otro derechazo raso al final. Entre medias, Calabria impidió el testarazo a quemarropa de un Ez Abde buscado continuamente por Aitor Ruibal, que tampoco lograría conectar en el 40 con un extremo marroquí que no dejó de ofrecerse e intentarlo igualmente desde lejos.

Tocaba perseverar ante un clon del Getafe CF, como bien avanzaba en los prolegómenos Manu Fajardo, aunque con bastante menos maldad a la contra. De entrada, Manuel Pellegrini, poco amigo de arriesgar con los zagueros amonestados, sentó a Natan para que Valentín Gómez ejerciera de central zurdo, su sitio natural. El guion se mantuvo inalterado, incluso con las sociedades adivinadas antes del paso por vestuarios, aunque el '10' visitante tampoco pudo sorprender con la testa a un adelantado Lafont a pase de su capitán.

Más cerca aún anduvo el 'Cucho', inspirado cada vez que bajaba a recibir y asociarse, más que a la hora de disparar, si bien su derechazo cruzado, tras un buen control orientado, se marchó lamiendo la base del poste. Antes del cuarto de hora, el Panathinaikos se quedaba con diez en dos acciones muy similares en las que Zaroury no pudo con Abde, allanando a priori el camino bético ante un oponente que iba a seguir replegado, aunque a partir de ahora más cansado en inferioridad numérica.

No obstante, los anfitriones se estiraron presas del orgullo, maquillando un poco la enorme diferencia en posesión (que llegó a ser 30%-70% en el primer periodo), aunque sin asustar en serio. Tiró entonces el 'Ingeniero' de una banda izquierda nueva, refrescando ese perfil con Junior y Rodrigo Riquelme, si bien el asedio fue tan intermitente como infructuoso. Apenas un zurdazo de Antony que despejó Lafont con la enésima 'palomita' de la tarde opositó a ingresar en esta crónica como ocasión clara.

Triplicaba ya a estas alturas el conjunto cartujano al ateniense en pases, aunque la mayoría eran horizontales y planos. Tanto es así que el recién ingresado Swiderski forzaba en su primera participación un penalti de Diego Llorente, que se fue, además, expulsado. El plantillazo del madrileño existió, pero parecía de los llamados ahora residuales, producidos después del disparo del atacante. No obstante, Marciniak lo señaló y Taborda lo convirtió, engañando a Pau López y consumando la sorpresa. Habrá que remontar en La Cartuja.

Ficha técnica del Panathinaikos - Betis de la ida de octavos de la Europa League

Panathinaikos FC: Lafont; Calabria, Ingason, Katris; Zaroury, Renato Sanches, Cerin (Siopis 83'), Kyriakopoulos; Taborda, Pellistri (Djuricic 93'); y Tetteh (Swiderski 83').

Real Betis: Pau López; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan (Valentín Gómez 46'), Ricardo Rodríguez (Junior 68'); Marc Roca, Altimira (Deossa 79'); Antony, Fornals (Bartra 89'), Ez Abde (Rodrigo Riquelme 68'); y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Szymon Marciniak (polaco), con el inglés Jarred Gillett en el VAR. Expulsó por doble amarilla al local Zaroury (58') y el visitante Diego Llorente (86'). Amonestó también al anfitrión Paco de Miguel (preparador físico), así como a los heliopolitanos Natan, Ez Abde y Junior.

Gol: 1-0 (88') Taborda, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, disputado en un Estadio Olímpico de Atenas 'Spyros Louis' (OAKA) en obras y sólo con media capacidad disponible: unos 35.000 espectadores. De ellos, unos 250 aficionados béticos.