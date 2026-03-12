Miguel Román, operado: tiempo de baja confirmado

El centrocampista del Celta ha sido operado y estará en torno a "tres meses de baja" por lo que no volverá a jugar hasta la próxima temporada

Apenas unas horas antes del comienzo del partido de ida de los octavos de final de la Europa League entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon, el futbolista de Gondomar ha sido intervenido quirúrgicamente de la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que sufrió durante el entrenamiento del pasado martes.

Según ha informado el Celta de Vigo en un parte médico tras la operación, a Miguel Román se le ha realizado "una osteosíntesis con tornillo destinada a tratar la fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo del jugador" llevaba a cabo por el jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota.

De esta forma, Miguel Román comenzará en los próximos días con su recuperación y rehabilitación aunque no volverá a jugar hasta la próxima temporada ya que estará de baja "en torno a los tres meses" y la competición liguera finaliza el fin de semana del 24 de mayo.

La previa del Celta-Lyon, manchada por incidentes entre hinchas de ambos equipos

Más de una veintena de personas han sido identificadas por las fuerzas del orden tras la pelea de anoche en Vigo entre aficionados del Celta y el Lyon, que se saldó con al menos tres personas heridas leves, dos de las cuales tuvieron que ser derivadas al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Así lo ha confirmado este jueves el subdelegado del Gobierno en la provincia de Pontevedra, Abel Losada, quien ha afirmado que fueron unos 30 aficionados del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, quienes comenzaron la pelea. "Hay diligencias abiertas y se están investigando los hechos", ha dicho Losada, aunque de momento, tal y como ha señalado la Policía Nacional, no hay detenidos.

Tres personas resultaron heridas leves anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada Areal.

El Celta condena la violencia

El Celta condenó este jueves, a través de un comunicado de prensa, los incidentes violentos ocurridos durante la pasada noche en una céntrica calle de Vigo contra aficionados del Olympique de Lyon. "El Real Club Celta encarna, defiende y promulga unos valores que toda su afición conoce y comparte, pues realmente emanan de ellos. La violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, no forma parte de la identidad ni los valores del celtismo.

Por tanto, el club condena firmemente cualquier tipo de actuación violenta, como la registrada anoche en una céntrica calle de la ciudad contra hinchas del Olympique de Lyon", señala en su comunicado. Los hechos denunciados ocurrieron cuando un grupo de unos 30 seguidores radicales del Celta, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un conocido establecimiento de ocio de la calle Arenal de Vigo para agredir a los aficionados franceses que allí se encontraban.