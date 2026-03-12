El Celta, con dos motivos para seguir ganando en Europa

El equipo que entrena Claudio Giráldez es uno de los que puede verse beneficiado por el buen hacer de los clubes españoles en competiciones europeas esta temporada. Actualmente sexto, le tocaría jugar la UEFA Conference League, pero si todo sigue así jugaría, de nuevo, la UEFA Europa League

El RC Celta afronta en la noche de este jueves una gran cita europea en donde buscará derrotar al Olympique Lyon en el partido de ida de la UEFA Europa League. Un encuentro que adquiere mayor transcendencia porque el equipo que entrena Claudio Giráldez no sólo lucha por soñar con hacer algo grande en esta temporada, sino que también tiene la motivación de ganar para que le sea más fácil la clasificación para disputar competición europea la siguiente campaña.

España es segunda en el coeficiente UEFA en esta temporada y el RC Celta se ve beneficiado

El RC Celta es uno de los equipos que se está viendo beneficiado por el buen hacer de los clubes españoles en competiciones europeas en esta temporada. España va escalando poco a poco en el coeficiente UEFA y ya es segunda, por delante de Alemania, con poca ventaja. Una posición que le daría a LaLiga una plaza extra para jugar la próxima UEFA Champions League.

Una plaza de honor que aún debe asegurar y que también depende del RC Celta. Y es que si el RC Celta gana, esa plaza extra para España estará más cerca de ser lograda. Por tanto, esto es una razón más por la que el equipo que entrena Claudio Giráldez tiene que estar muy motivado para ganar al Olympique Lyon.

Así se repartirían los billetes europeos en caso de que España consiga la plaza extra para UEFA Champions League

En caso de que España consiga uno de los dos mejores coeficientes UEFA en esta temporada, los billetes para competición europea se repartirían de la siguiente forma a la espera también que se juegue la final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid.

Sea como fuera, uno de los grandes beneficiados sería el RC Celta, que pasara lo que pasara en el torneo copero, jugaría la UEFA Europa League la próxima temporada siempre y cuando mantenga la sexta posición en la clasificación.

De los puestos 1 al 5 en la clasificación de LaLiga jugarían la próxima edición de la UEFA Champions League, el 6 y el campeón de Copa del Rey la UEFA Europa League, y el equipo que termine en séptima posición disputaría la UEFA Conference League.

Por todo esto, el RC Celta está en la obligación de ganar ya que no sólo está luchando por el pase a los cuartos de final de la UEFA Europa League sino que también tiene la clasificación europea más cerca, pudiendo incluso soñar con la próxima UEFA Champions League, ya que sólo está 3 puntos del Real Betis, quinto clasificado.