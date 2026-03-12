El Celta - Olympique Lyon, empañado por una multitudinaria pelea e incidentes

El equipo español y el francés se enfrentan este jueves en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Un encuentro que fue declarado de alto riesgo hace unos días y en el que ha habido altercados en las horas previas

El partido que disputan este jueves, a partir de las 21:00 horas, el RC Celta y el Olympique Lyon se ha visto empañado por unos altercados que han existido entre los ultras de los dos equipos durante las últimas horas de este pasado miércoles. A poco menos de 24 horas de que empiece este partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Los incidentes ocurrieron durante la noche del pasado miércoles en una conocida zona de Vigo que destaca por su ambiente nocturno. Llegado un momento, aficionados entre RC Celta y Olympique Lyon comenzaron con unos disturbios en los que ha habido, al menos, tres heridos y que ha dejado destrozos materiales.

Fuente policiales han confirmado que todo comenzó alrededor de las 23:30 horas de este pasado miércoles cuando entre 30 y 50 ultras del equipo local se dirigieron a un local en donde se encontraban seguidores del conjunto francés según informa Faro de Vigo. El grupo de ultras local comenzó entonces a golpear contra las puertas del local, fracturando los cristales, mientras que desde el interior también los franceses habrían respondido lanzando taburetes y otros objetos, causando importantes daños en el negocio. Tras varios minutos de incidentes, los protagonistas de la trifulca abandonaron el lugar de los hechos.

Estos incidentes obligaron a que la Policía Nacional y la Policía Local tuvieran que actuar, dejando constancia de que dos seguidores del Olympique Lyon sufrían heridos además del portero del local en donde ocurrieron los hechos.

Estos altercados dan la razón al Consejo Superior de Deportes que hace unos días declaró como partido de alto riesgo este encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el RC Celta y el Olympique Lyon.

La Comisión Antiviolencia del Consejo Superior de Deportes declaró de alto riesgo el partido del RC Celta contra el Olympique Lyon, correspondiente al encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. El partido se disputa en el Estadio de Balaídos este jueves 12 de marzo de 2026, a partir de las 21:00 horas.

A pesar de que el club francés sólo iba a desplazar a algo más de 400 espectadores, las autoridades estaban advertidas de que podían producirse altercados entre los aficionados más radicales de ambos equipos como al final ha pasado.