Betis 3-2 Celta: Remontando, porque sabe sufrir y brillar a partes iguales

Curro Macías, autor del tanto ante el Real Madrid que metió a los verdiblancos en la 'final four', casi los deja sin final tras un gol en propia meta y la pérdida del 0-2, pero Morante recortó distancias antes del descanso para que Rubén de Sá y Enzo Fierro completasen la gesta

No era ni la primera ni la segunda vez que el juvenil A del Real Betis se encontraba con un marcador adverso que remontar a las primeras de cambio esta temporada en la Copa del Rey o en la Youth League. No en vano, en este mismo torneo del K.O., tuvo que voltear sendos tantos tempraneros del Granada CF en octavos y el Real Madrid en cuartos para plantarse en la 'final four', como ocurrió en la 'mini Champions', por ejemplo, frente al Tottenham para alcanzar su techo histórico. No pudo completar la faena contra el Inter, pero sí este miércoles en el Anxo Carro frente al RC Celta, con un villano inesperado al que salvaron José Antonio Morante, Rubén de Sá y Enzo Fierro.

Y es que Curro Macías, autor del testarazo postrero en Valdebebas que volvía a meter a los heliopolitanos entre los cuatro mejores de España, tuvo el infortunio de meterse en propia puerta el 0-1 (tras un rechace en corto de Emmanuel N'Goran y un despeje fallido de Carlos de Roa que le rebotó en el cuerpo al central sanluqueño) al cuarto de hora, perdiendo tres minutos más tarde un balón en la salida que permitió a Aldrine Kibet, sobre el que casi hizo penalti antes, batir a Manu González en el mano a mano. El meta de Isla Mayor había evitado males mayores con un paradón a bocajarro a Jorge Pérez-Lafuente, dando vida a un Real Betis que completó la gesta.

Hasta el descanso, la precipitación lastró a los de Javi Barrero, que apenas se acercaron a la meta de Izan Server con un par de escaramuzas de Rubén de Sá y un zurdazo ajustado de Rica Fúnez, aunque José Antonio Morante no estaba dispuesto a que las cosas quedaran así, recortando distancias en el segundo minuto de alargue concedido por el vasco (aunque adscrito al colegio castellano-leonés) Mazo Maruri: el extremo cigarrero percutió por derecha, amagó con ponerla al palo largo desde el vértice del área y terminó engañando al meta celeste, sorprendiéndole por el corto bajo las piernas de su marcador, Jorge Sálamo.

Salvando las distancias, la gesta recordaba a la de la final de la última Copa de Campeones, jugada hace nueve meses en la cercana Ponferrada. Entonces, el hoy ausente Rodrigo Marina igualó un 0-1 en la prolongación del primer tiempo, completando luego en la reanudación el propio cacereño y Morante la remontada, que necesitaba este 11-M un esfuerzo extra antes de poder pensar en otra hazaña. Antes del cuarto de hora de esta nueva fase, la mandó al palo con el exterior Óscar Masqué, premiando el paso al frente en agresividad de la escuadra andaluza, que tenía que arriesgar forzosamente, salvando Manu González el 1-3 de Pedro García nada más salir éste.

El isleño sostenía a los suyos a la espera de que sus compañeros remataran la faena, volviéndose a emplear a fondo en un mano a mano con Aparicio. Dicho y hecho: Masqué habilita entre líneas a Iván Corralejo, que la deja atrás para que Rubén de Sá empuje a placer el 2-2. Y Manu González, a lo suyo: otro paradón a Xandre Fraga en un mano a mano en plena área chica para inaugurar un cuarto de hora final emocionantísimo. Sobre la bocina, Pedro García casi le sorprende desde fuera del área al verle adelantado, aunque el larguero le echó un cable. Fue la antesala del 3-2 definitivo, obra de Enzo Fierro, que 'bailó' a pase de Antonio González para cambiársela de pie y decidir con clase. En el 95, Sálamo tuvo la igualada de libre directo, pero la gloria fue verdiblanca. Incluso, Morante tuvo otro mano a mano para la calma.

Ficha técnica del Real Betis - RC Celta de la Copa del Rey Juvenil

Real Betis: Manu González; Masqué (Kenta Bandera 94'), Curro Macías, Emmanuel N'Goran, De Roa; Migue Romero, Rica Fúnez, Corralejo; Morante, Rafa Oya (Antonio González 68') y Rubén de Sá (Enzo Fierro 76').

RC Celta de Vigo: Izan Server; Noah Rodríguez, Raúl Chirveches, Jorge Sálamo; Xandre Fraga, Kibet (Matute 82'), Khayat, Mateo Sobral (Pedro García 62'), Hugo Pérez (Diego López 82'); Dávila (Noya 62') y Pérez-Lafuente (Aparicio 69').

Árbitro: Mazo Maruri (castellano-leonés). Amarillas a los locales Migue Romero, Corralejo y Rica Fúnez, así como a los visitantes Kibet, Khayat y Pedro García.

Goles: 0-1 (15') Curro Macías, en propia puerta; 1-1 (18') Kibet; 1-2 (45+2') Morante; 2-2 (72') Rubén de Sá; 3-2 (90') Enzo Fierro.

Incidencias: Primera semifinal de la Copa del Rey juvenil, disputada en el Estadio Anxo Carro de Lugo.