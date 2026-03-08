El mensaje reivindicativo de Pablo García: "Mucho que decir"

El canterano viajó con el primer equipo a Getafe después de su portentosa actuación en su debut con el Betis Deportivo en la presente temporada, superando un mes de ostracismo para desnivelar el Derbi Chico que devuelve esperanzas de salvación al filial de Dani Fragoso

Pablo García ha pulsado el botón de reset y ha cargado ese depósito de confianza que se había mermado un poco con su ausencia de minutos en este pasado mes de febrero en el que el Real Betis sólo contó con un partido a la semana. El prometedor canterano ha llegado a Getafe, donde este domingo su equipo afronta ante el cuadro azulón la jornada 27 en LaLiga EA Sports reforzado por sendos 'dobletes': tanto a nivel de convocatorias, citado el sábado con el primer equipo y el viernes con el Betis Deportivo, como de goles, pues sus dos dianas al Sevilla Atlético fueron determinantes para que el filial se llevase la victoria en el Derbi Chico por 3-1.

Pablo García se reivindica entre derbis

De esta manera, el jovencísimo atacante de Alcosa se quitó la espina del frustrante 2-2 en El Gran Derbi del pasado 1 de marzo, después de sobrepasar la hora de juego con un ventajoso 2-0 en el marcador de La Cartuja y ver cómo les empataban, además de quedarse sin minutos por quinto encuentro consecutivo. También se vengó de la derrota del Betis Deportivo en la primera vuelta liguera en el Grupo 2 de la Primera RFEF, cuando cayó por 1-0 en el Estadio Jesús Navas con un tanto de Lulo Dasilva y, de paso, reivindicó su indudable valía por encima de esa sensación de haber desaprovechado oportunidades para abrirse camino en la elite.

"La semana pasada no se pudo ganar arriba, lo ganamos abajo. Orgulloso de todos mis chavales, tenemos mucho que decir en esta categoría. Disfruten, descansen y sueñen en grande", ha manifestado en sus redes sociales Pablo García, haciendo mención implícita a los dos duelos de máxima rivalidad que se han celebrado en la capital andaluza con sólo cinco días de separación. Curiosamente, para él ha sido justamente al revés que en la primera vuelta, cuando no participó en el duelo de filiales que perdieron los entonces pupilos de Javi Medina y fue titular (jugó 72') en el 0-2 del Betis en el derbi del 30 de noviembre en el Sánchez-Pizjuán.

El Betis Deportivo se siente con más opciones de salvarse en Primera RFEF si cuenta con Pablo García

La decisión de Pablo García de ayudar al Betis Deportivo cuando los partidos del filial no coincidan en día con los encuentros del primer equipo ha sido muy aplaudida por todos los estamentos de la entidad verdiblanca, especialmente por sus compañeros de generación, y no ha podido tener un efecto más poderoso.

Después de dos derrotas muy dolorosas contra el AD Alcorcón (3-0) y el Villarreal B (1-4) que han puesto muy complicada la permanencia en Primera RFEF, los de Dani Fragoso se desquitaron con el 3-1 ante el eterno rival y aprovecharon la derrota en casa del Real Murcia ante el Atlético Sanluqueño (0-1) para recortar a siete puntos la distancia con la salvación a falta de 11 jornadas para el final de la temporada.

Este pasado Derbi Chico era el estreno de Pablo García con el Betis Deportivo, el club al que pertenece su ficha federativa. Lo celebró saliendo como titular, completando los 90 minutos, marcando de penalti el momentáneo 1-1, participando en la acción del 2-1 culminado con una volea de Morante a centro de Borja Alonso y cerrando el marcador de 3-1 con un golazo en una acción individual en la que dejó atrás a varios defensores del Sevilla Atlético.

El calendario del Betis Deportivo

Después de la opinión favorable expresada por Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al Getafe-Betis, Dani Fragoso -el técnico que le catapultó en el Juvenil A- también elogio a Pablo García y pidió más de esas aportaciones del descollante canterano en estas 11 últimas citas ligueras.

El Betis Deportivo se jugará la permanencia en esta recta final de curso en la que se enfrentará a CE Europa (Fuera), Hércules CF (Casa), CD Teruel (C), CE Sabadell (F), CD Eldense (C), Juventud de Torremolinos (F), Atlético de Madrid B (F), Antequera CF (C), Real Murcia (F), SD Tarazona (C) y con epílogo ante el FC Cartagena (F).