Tarea pendiente del Betis para no llevarse un susto en Grecia

El Betis visita el jueves al Panathinaikos con una asignatura pendiente en Grecia que debe superar para regresar con un resultado de garantías para la vuelta

Manuel Pellegrini decidió el pasado domingo ante el Getafe introducir hasta siete cambios en el once, con futbolistas muy poco habituales como titulares, para dosificar esfuerzos de cara al choque del próximo jueves,

En tres días, los verdiblancos afrontan el primer asalto de los octavos de final de la Europa League con la visita al Panathinaikos griego, partido en el que ya tenía la cabeza Pellegrini cuando decidió la alineación para el Coliseum. Y es que el técnico entiende la importancia de este choque por la cercanía de un título y tomó una decisión que a la postre le costó muchas críticas por la derrota contra los azulones en una pobre actuación bética.

Así, contra los griegos apostará de inicio por su once de gala con la esperanza que haya valido la pena el sacrificio liguero, pues si supera la eliminatoria tan solo estará a dos pasos de su segunda final europea consecutiva en el lado amable del cuadro.

Números negativos en sus visitas a Grecia

Para ello, el Betis deberá sobreponerse a una estadística que juega en contra de sus intereses y que coincide con el fin de una espectacular racha de cara a puerta. Y es que los verdiblancos enfilan este jueves su tercera visita oficial a tierras helenas y en ninguna de las dos anteriores logró el máximo botín al volver de vacío en la faceta ofensiva.

No en vano, el Betis todavía no sabe lo que es marcar a domicilio contra equipos griegos, pues en la primera ocasión cosechó un empate sin tantos y en la segunda, muy reciente, cayó por 2-0.

De ese modo, en la campaña 18/19, en la fase de grupos de la Europa League, el Betis se enfrentó en Atenas contra el Olympiacos y sumó un punto sin que nadie perforara la portería contraria.

Derrota reciente contra el PAOK

Peor resultado firmó en su último desplazamiento, pues el 22 de enero de este año cayó por 2-0 en la penúltima jornada de la fase liga de a Europa League contra el PAOK de Salónica, lo que obligó a los verdiblancos a ganar al Feyenoord para asegurar su clasificación entre los ocho primeros.

Fin a una larga racha goleadora

Una estadística negativa que deberá romper el jueves para afrontar la vuelta con más garantías y, curiosamente, pondrá rumbo a Atenas después de romperse una racha anotadora ante el Getafe. Y es que los verdiblancos encadenaban diez jornadas ligueras consecutivas con al menos un gol en su cuenta después de su empate sin tantos contra el Rayo en la jornada 16.