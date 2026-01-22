PAOK 2-0 Betis: Incomparecencia con secuelas en Tesalónica

Los de Pellegrini pierden una gran oportunidad para casi asegurar los octavos y a Lo Celso y Aitor Ruibal por lesión; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

No pudo salir peor la visita a Tesalónica, donde llegó la primera derrota en la Europa League (y quinta en competición oficial, con las cuatro ligueras frente a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club) de un Real Betis que, aparte de no dejar vista para sentencia su clasificación directa para octavos de final del segundo torneo continental, perdió por lesión a Gio Lo Celso y Aitor Ruibal, que apenas aguantó seis minutos sobre el campo, en un duelo donde la mayor intensidad del PAOK FC y su poderío aéreo tumbaron a un aspirante inoperante, a ratos desganado, que tendrá que ganar la semana que viene al Feyenoord para evitar una incómoda ronda de 'play off' en febrero.

De inicio, dos escaramuzas del 'Chimy' Ávila y Dimitrios Pelkas, aunque ambos en posición ilegal, precedieron a la primera aproximación de peligro, fruto de una dejada de cabeza dentro del área de Taison Barcellos que Sergi Altimira despejaba providencialmente. Transicionaba rápido en cuanto robaba el anfitrión, con un oponente de iniciativa dominante que buscaba percutir por dentro, con balones a la espalda del doble pivote en busca de los extremos y el rosarino, una referencia 'sui generis' por su movilidad.

Mucho más justo (y más tarde), se señaló el fuera de juego de Georgios Giakoumakis, que se enredó cuando ingresaba en ventaja al querer cambiar la pelota de pie. No valía, pero el aviso a la adelantadísima defensa heliopolitana fue evidente. A renglón seguido, Ricardo Rodríguez le hizo el lío a Jonjoe Kenny y la centró para que Ezequiel Ávila la dejara pasar y el lanzamiento de Pablo Fornals fuera bloqueado a la postre. Por su parte, Valentín Gómez encimó lo justo a Pelkas para que el de Giannitsa disparara a las nubes en buena posición.

Tampoco la embocó correctamente el 'Chimy' desde la frontal cuando intentó sorprender tras el rebote de un ataque frustrado de Pablo García. Mandaban los visitantes, pero había alternativas, propuestas y respuestas. A balón parado, peinaba ligeramente desviado Tomasz Kedziora, si bien el 0-1 se intuyó en un par de llegadas a la media hora: la filtra Fornals, se inhibe el 'Comandante' y Aitor Ruibal fuerza el desvío a córner de Antonis Tsiftsis, botándose el mismo, que terminó con un centro al segundo palo en pos de Altimira, empujado por Keeny cuando el de Alcosa ya se relamía libre de marca.

A ocho del intermedio, avisó de verdad el PAOK FC por medio de Giakoumakis, que casi la manda a guardar de espuela a pase desde la línea de fondo de Abdul Rahman Baba, mientras que Valentín Gómez se cruzaba mejor en la siguiente del 'tanque' de Heraklion. En el alargue de este periodo inaugural, generó otra oportunidad notoria el Real Betis, habilitando Diego Llorente con su testarazo sin premio a Pablo García, que armó la zurda sin dilación para ver cómo un defensor la desviaba lo justo 'in extremis'.

Se reprodujo el mismo guion en la reanudación, con Diego Llorente marcando territorio atrás y Aitor Ruibal percutiendo por izquierda, aunque su centro lo estrelló Fornals con poco ángulo en un contrario. Justo después, una dejada atrás de Pablo García no encontró rematador, mientras que Nelson Deossa merodeó el poste desde el semicírculo. Momento idóneo para volver a ver a Ez Abde sobre el césped. Con todo, entre el central madrileño y Ángel Ortiz evitaron que el pase a contraestilo de Andrija Zivkovic fuera de la muerte para Giakoumakis.

Con un zurdazo inoportuno y fuera del 'Chimy' se zanjó el primer ataque prometedor con la firma del marroquí, que pedía quizás una pared del '9' con un Fornals que se marcharía ya, víctima del deseo de Manuel Pellegrini de refrescar su 'sala de máquinas'. El problema por entonces se llamaba Giannis Konstantelias, que hacía estragos con sus regates. Eso, unido a una incomprensible relajación, se tradujo en el 1-0, con cabezazo a placer de Zivkovic tras la gentileza de Giakoumakis. Y pudo ser peor, pues, en otro centro lateral, se impuso por alto de nuevo Magomed Ozdoev, aunque se anuló el tanto por 'orsay'.

Estaban groguis los foráneos, que, para colmo de males, perdieron por lesión a un Giovani Lo Celso que acababa de entrar (Aitor se fue también por ese motivo). Con los de negro y verde agua a la desesperada, cada contra blanquinegra era mortal de necesidad, perdonando Taison a servicio desde la línea de fondo de Soualiho Meité. Blocó Pau López la siguiente intentona griega y frustró a continuación un mano a mano con el brasileño en una recta final sin aproximaciones que hicieran pensar en un empate. Lo que llegó fue la sentencia, fruto de un penalti inocente de José Antonio Morante al imprevisible Konstantelias que, tras una tangana que no ayudó demasiado, no desaprovechó Giakoumakis. No pasó casi nada más ya.

Ficha técnica del PAOK FC - Real Betis de la UEFA Europa League

PAOK FC: Tsiftsis; Kenny, Kedziora, Michailidis, Baba; Ozdoev (Mady Camara 88'), Meité; Zivkovic, Pelkas (Konstantelias 54'), Taison (Despodov 83'); y Giakoumakis (Mythou 88').

Real Betis: Pau López; Ortiz, Diego Llorente, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez; Altimira (Marc Roca 62'), Deossa; Pablo García (Morante 68'), Fornals (Lo Celso 62') (Dani Pérez 68'), Aitor Ruibal (Ez Abde 54'); y 'Chimy' Ávila.

Árbitros: Simone Sozza (italiano), con su compatriota Daniele Chiffi en el VAR. Amarillas a los locales Pelkas, Ozdoev, Michailidis y Zivkovic, así como a los visitantes Altimira y Pau López.

Goles: 1-0 (67') Zivkovic; 2-0 (86') Giakoumakis, de penalti.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima (y penúltima) jornada de la fase Liga de la UEFA Europa League, disputado en el Toumba Stadium ante más de 22.221 espectadores, con más de 200 béticos en las gradas. Se guardó un minuto de silencio en los prolegómenos en memoria de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).