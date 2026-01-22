PAOK - Betis: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 7 en la UEFA Europa League

Blanquinegros y verdiblancos, instalados en la zona de clasificación para las eliminatorias de la UEL, se enfrentan en el siempre ruidoso Toumba Stadium de Tesalónica

El líder de la Superliga de Grecia, el PAOK de Salónica -empatado a puntos con el AEK de Atenas, recibe este jueves la visita del Real Betis, sexto clasificado de LaLiga EA Sports española cuando acaba de arrancar la segunda vuelta de la temporada. Con sólo un partido perdido en las seis jornadas anteriores de la Fase Liga de la UEFA Europa League, los helenos reciben a un rival que se mantiene en los tres frentes competivos y que no conocen aún la derrota en la presente edición.

Así llegan el PAOK de Salónica y el Real Betis

El Betis ocupa la cuarta posición en la Fase Liga, ya clasificado matemáticamente para dieciseisavos de final y acariciando el pase directo a los octavos de final que obtendrá si logra mantenerse entre los ocho primeros en estas dos últimas citas. Los pupilos de Manuel Pellegrini, que viajaron a Grecia con ocho ausencias entre lesión y sanción, están invictos en la competición continental. Suman cuatro victorias y dos empates para un total de 14 puntos de los 18 posibles, sólo uno menos del trío que encabeza la clasificación: el Olympique de Lyon francés, el FC Midtjylland danés y el Aston Villa inglés, todos ellos con 15 unidades.

Por su parte, el PAOK de Salónica recibe al Real Betis con escaso margen de error para soñar en alto. Tras seis encuentros, está bien posicionado en la zona de pase a la ronda intermedia de dieciseisavos de final, decimoctavo con nueve puntos que salen de sus dos triunfos, tres igualadas y una única derrota, ante el RC Celta (3-1). Arrancó con empate ante el Maccabbi Tel Aviv (0-0) y tras caer en Balaídos firmó dos victorias consecutivas, ante LOSC Lille (3-4) y Young Boys (4-0), a las que han seguido sendos empates con Brann (1-1) y Ludogorets (3-3).

PAOK - Betis: fecha y horario del partido de la jornada 7 en la UEFA Europa League

El duelo entre tesalonicenses y sevillanos de la penúltima jornada en la Fase Liga de la UEL tendrá lugar este jueves, día 22 de enero de 2026, a partir de las 18:45 horas en el Toumba Stadium de Salónica (Grecia).

PAOK - Betis: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la Europa League será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar+, sintonizable a través de la homónima plataforma de Movistar+ (dial 7); tanto a través de su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles.

PAOK No Iniciado - Betis

También se podrá ver por Movistar+Liga de Campeones (dial 60) en las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como son los casos de Orange TV (canal 115) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en RTV Betis y en el canal de YouTube de la entidad de las trece barras, que volverán a conectar en directo justo después del pitido final.

PAOK - Betis: ¿Cómo seguir online?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este jueves entre el PAOK de Salónica FC y el Real Betis Balompié, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este séptimo duelo liguero en la Europa League y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Razvan Lucescu, de Manuel Pellegrini y del resto de protagonistas.