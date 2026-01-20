Lista de 23 con Abde, sin Antony y hasta siete con dorsal a partir del '25': debuta Rodrigo Marina

El atacante marroquí se estrena en 2026 tras volver de la Copa de África, su homólogo paulista descansa y Bakambu deberá cumplir sanción

Con más de 52 horas de adelanto respecto al partido, correspondiente a la séptima y penúltima jornada de la liguilla de la Europa League ante el PAOK de Salónica y fijado en el Toumba Stadium de la capital de la Macedonia Central a partir de las 18:45 horas de este jueves 22 de enero de 2026, el Real Betis ha facilitado la lista de 23 expedicionarios a tierras griegas, entre la que destacan siete con dorsal más allá del '25'. De esta manera, aparte de los habituales con los grandes Ángel Ortiz y Pablo García, se encuentran otros cinco componentes del primer filial de Dani Fragoso: el lateral zurdo Carlos de Roa, los mediapuntas Dani Pérez e Iván Corralejo, el extremo José Antonio Morante y el delantero centro Rodrigo Marina.

Se quedan en tierra los lesionados Isco Alarcón, 'Cucho' Hernández, Sofyan Amrabat, Rodrigo Riquelme, Junior Firpo y Héctor Bellerín, mientras que Antony Matheus dos Santos descansa para recuperarse completamente del pubis y Cédric Bakambu cumple ciclo de amonestaciones en el segundo torneo continental. De los que se ejercitan habitualmente a las órdenes de Dani Fragoso, ya han debutado con los mayores tanto Dani Pérez como Corralejo. Por su parte, Morante fue citado frente a Nottingham Forest, Torrent CF y Real Murcia, pero se quedó sin minutos, como De Roa en Zagreb. Es la primera vez en todo, pues se había ejercitado alguna vez pero nunca se sentó siquiera en el banquillo de Pellegrini un recién renovado Rodrigo Marina que, a sus 19 años, es la referencia ofensiva del B.

La convocatoria de 23 jugadores para el POK - Betis de la UEL

Están citados 23 futbolistas para viajar a Tesalónica. A saber: los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián San Miguel; los defensas Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez y Carlos de Roa; los centrocampistas Sergi Altimira, Marc Roca, Pablo Fornals, Iván Corralejo, Dani Pérez, Giovani Lo Celso, Nelson Deossa, José Antonio Morante y Ez Abde; así como los delanteros 'Chimy' Ávila y Rodrigo Marina.

El 'planning' del miércoles en verdiblanco

A las 07:45 horas están citados este miércoles 21 de enero los medios de comunicación en la terminal comercial del Aeropuerto San Pablo de Sevilla para la comparecencia del presidente del Real Betis, Ángel Haro, con salida prevista en vuelo chárter a las nueve de la mañana con dirección a Atenas, donde pernoctará la primera plantilla y velará armas antes de enfrentarse al PAOK el jueves 22-E a las 18:45. Unas 24 horas antes, en concreto a las 18:15 local (17:15 en España), hablarán en sala de prensa Manuel Pellegrini y Pablo Fornals, comenzando a las 19:00 (seis de la tarde aquí) el entrenamiento en el Toumba Stadium.