El Betis vuelve a Grecia siete años después: con cuatro supervivientes en su plantilla y en manos del italiano Simone Sozza

El conjunto verdiblanco viajará en la mañana de este miércoles y se ejercitará en sesión vespertina en el estadio del PAOK de Salónica, justo después de que Manuel Pellegrini y Pablo Fornals pasen por sala de prensa en la previa de este duelo de la séptima jornada en la UEFA Europa League

El Real Betis ultima su preparación para volver a la UEFA Europa League con la visita de este próximo jueves al PAOK de Salónica, en la séptima jornada de una Fase Liga en la que el club verdiblanco ocupa la cuarta posición, ya clasificado matemáticamente para dieciseisavos de final y acariciando el pase directo a los octavos de final si logra asegurarse acabar entre los ocho primeros. Con esa intención, la expedición heliopolitana viajará a primera hora de este miércoles en el segundo desplazamiento de su historia hasta tierras griegas, país en el que no conoce la victoria ni tampoco la derrota.

Los pupilos de Manuel Pellegrini, que este martes se ejercitaron lamentando hasta ocho ausencias, están invictos en la competición continental. Suman cuatro victorias y dos empates para un total de 14 puntos de los 18 posibles, sólo uno menos del trío que encabeza la clasificación: el Olympique de Lyon francés, el FC Midtjylland danés y el Aston Villa inglés, todos ellos con 15 unidades. Por su parte, el PAOK de Salónica recibe al Real Betis con escaso margen de error. Tras seis encuentros, está en la zona de pase a la ronda intermedia de dieciseisavos de final, decimoctavo con nueve puntos que salen de sus dos triunfos, tres igualadas y una derrota.

El EuroBetis empató a cero en su única visita oficial a Grecia y busca estrenarse ante el PAOK

El Real Betis visitará el jueves al PAOK de Salónica, en su segunda visita oficial a Grecia en competiciones europeas, después del empate sin goles registrado en el que hasta la fecha es su único precedente en el país heleno. Fue hace siete temporadas (2018/2019), en El Pireo y frente al Olympiakos FC en un 0-0 correspondiente a la primera jornada de la Fase de Grupos del antiguo formato de la UEFA Europa League.

Ese encuentro es anterior a la 'era Pellegrini', pero cuenta con varios supervivientes en el actual vestuario del Betis. En aquel equipo entrenado por Quique Setién que sumó un punto en el siempre ruidoso estadio Georgios Karaiskakis fue titular Giovani Lo Celso y estuvieron en el banquillo Pau López, Junior Firpo y Marc Bartra.

Todos ellos son jugadores retornados al club de las trece barras después de ser traspasados y a priori volverán a Grecia todos menos el dominicano, que es baja por lesión. En su caso, el meta catalán incluso tiene opciones de jugar después de tres meses de ostracismo. En el partido de la segunda vuelta, en el Benito Villamarín, ganó por 1-0 (gol de Sergio Canales) y acabó como líder del Grupo F por delante del propio Olympiakos, del AC Milan AC italiano y del F91 Dudelange luxemburgués.

El colegiado italiano Simone Sozza arbitrará el PAOK - Betis de la séptima jornada de la Europa League

El árbitro italiano Simone Sozza ha sido designado este martes por la UEFA como encargado de dirigir el partido que enfrentará al PAOK y al Betis a partir de las 18:45 horas de este jueves en el Toumba Stadium de Tesalónica. El trencilla transalpino contará con la ayuda de sus compatriotas Alberto Tegoni y Giovanni Baccini, como jueces de línea; Daniele Chiffi y Valerio Marini, al frente del VAR; y Luca Zufferli, como cuarto árbitro.