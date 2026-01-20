El Betis paga cara la cuesta de enero: parte médico y tiempo de baja para Riquelme, enésimo lesionado en pleno maratón de partidos

En la exigencia en la que se mueve un Betis que lucha de manera simultánea en tres competiciones, pasar por la enfermería dos o tres semanas supone perderse un mínimo de cinco o seis partidos con el conjunto verdiblanco, que se ha entrenado este martes con ocho bajas

A por el más difícil todavía para Manuel Pellegrini y la plantilla del Real Betis, que está pagando muy caro el esfuerzo para afrontar la cuesta de enero. La acumulación de partidos entre las tres competiciones, con tres partidos a la semana para lo que resta de este mes y del siguiente, se ha cobrado una nueva víctima. La ausencia de Rodrigo Riquelme ha sido la nota más llamativa del entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y el club verdiblanco ha difundido un parte médico en el que ha confirmado la lesión del madrileño, que amplía a ocho las preocupaciones de Manuel Pellegrini para el partido del próximo jueves ante el PAOK de Salónica.

Para visitar al conjunto griego en la séptima jornada de la UEFA Europa League, el Betis también ha anunciado en las últimas horas la baja segura de Sofyan Amrabat, que a finales de esta semana será operado en los Países Bajos de sus problemas en el tobillo derecho tras haber forzado para jugar la Copa de África y es una de las ocho bajas que cuenta .

Además, en la sesión matinal de este martes aún no han podido estar Antony dos Santos, aquejado de una pubalgia por la excesiva carga de minutos; ni Héctor Bellerín, quien aún no está recuperado de las molestias musculares que le dejaron fuera ante Elche y Villarreal. Además, Ez Abde se ha quedado en el gimnasio; mientras que Cucho Hernández, Junior Firpo, Isco Alarcón y el propio Riquelme no se han dejado ver por Los Bermejales y completan la lista de ocho ausencias.

Parte médico de Rodrigo Riquelme y tiempo aproximado de baja para el extremo del Betis

"Nuestro jugador Rodrigo Riquelme sufrió unas molestias que le obligaron a retirarse del entrenamiento del lunes. Tras la valoración y las pruebas médicas que se le han realizado se ha confirmado que tiene una lesión miotendinosa proximal leve del músculo aductor largo izquierdo. La fecha de su regreso al trabajo con el grupo dependerá de su evolución", ha explicado el club verdiblanco quien no se moja sobre la fecha aproximada de su vuelta a los terrenos de juego, aunque este tipo de dolencias no suele conllevar bajas superiores a las dos o tres semanas.

Con todo, por poco tiempo que esté alejado de los terrenos de juego, Riquelme se perderá un gran número de partidos. Sólo en los próximos 21 días, el Betis tiene agendados un total de seis compromisos: contra PAOK de Salónica (jueves 22 de enero), Deportivo Alavés (domingo 25), Feyenoord de Rotterdam (29-E), Valencia CF (1 de febrero) y dos choques contra el Atlético de Madrid (5 de febrero en Copa del Rey y 8-F en LaLiga).

Tras empezar su primera temporada en el Real Betis como titular aprovechando la lesión de tobillo que mantuvo varios meses parado a Ez Abde, Roro Riquelme había ido claramente de menos a más. De sus discretos primeros encuentros se desquitó especialmente en la Copa del Rey, donde ha anotado 5 de sus 6 goles -el otro fue en la Europa League- en 25 partidos oficiales en los que también dio una asistencia. Ahora tendrá que volver a reponerse tras este inoportuno frenazo.