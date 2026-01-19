Se confirman los peores presagios: Amrabat deberá pasar por el quirófano

Apuró para estar en la Copa de África, jugando los dos primeros partidos y un rato en cuartos, pero tiene una lesión en el tobillo derecho similar a la de Isco

Se cumplieron los temores del beticismo y del propio Manuel Pellegrini en torno a Sofyan Amrabat, que, una vez terminada la Copa de África, tendrá que pasar por quirófano esta misma semana (jueves o viernes) en los Países Bajos para solucionar definitivamente las molestias que arrastra en su tobillo derecho desde el choque de tibias con Isco Alarcón el pasado 27 de noviembre de 2025 ante el Utrecht. Así lo ha confirmado su club de acogida, el Real Betis, donde juega cedido hasta el próximo 30 de junio de 2026 por parte de un Fenerbahçe que también ha estado permanentemente en contacto con los servicios médicos de la federación marroquí y ha consensuado con las otras partes en liza esta medida drástica.

Por lo tanto, el de Huizen ni siquiera pisará la capital hispalense, marchándose a su país natal para no dilatar más una artroscopia retrasada por los intentos realizados no ya por posponerla, sino por descartarla, igual que ocurrió con el costasoleño y los conocidos factores de crecimiento. De hecho, hay que recordar que el menor de los Amrabat trató de llegar al último El Gran Derbi y al siguiente compromiso liguero contra el Barça, desistiendo al no erradicar el dolor, primero en la tibia y, luego, en la articulación inmediatamente inferior en cuanto el edema fue bajando. En Rabat ha seguido un tratamiento conservador que le permitió ser titular en los dos primeros encuentros de la fase de grupos, forzando un ratito en cuartos ante Camerún, aunque Walid Regragui lo reservó el resto del magno torneo continental.

Sin parte médico hasta que se opere, se le espera a finales de marzo

Aunque no habrá parte médico hasta que pase por quirófano, lo que ocurrirá a finales de esta misma semana, de cumplirse los pronósticos del doctor Ripoll para la artroscopia de Isco Alarcón en la misma articulación, Sofyan Amrabat estaría entre dos y tres meses fuera de los terrenos de juego, lo que emplazaría un hipotético retorno en la segunda quincena de marzo. Cada cuerpo es un mundo y la afectación de ligamentos y tendones no es siempre la misma, advierten los expertos, pero, en el mejor de los casos, el pivote de Huizen regresaría a Sevilla para iniciar la rehabilitación y ayudar a los heliopolitanos en la recta final de un curso también importante para él a título individual, pues Marruecos disputará el próximo Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, cita para la que necesita rodaje.