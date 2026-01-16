Pellegrini, optimista con Cucho Hernández, pone fecha a Abde y Amrabat: "Aún tiene alguna molestia"

El técnico, que confirma el alta de Ángel Ortiz, no descarta al colombiano para cuartos de final de la Copa, y apunta a cuando se pondrán a su disposición Abde y Amrabat, "aún con molestias"

Manuel Pellegrini repasó el estado de la enfermería verdiblanca de cara al partido del próximo Villarreal y también a futuras fechas en la rueda de prensa previa al importante choque de este sábado contra el que considera un rival directo por Europa pese a los 12 puntos que los separan de la tabla.

"Yo considero rivales directos a todos los que están cercanos al puesto en el que estamos nosotros. Quedan 57 puntos por jugarse y muchas veces uno hace una gran primera vuelta y una segunda después más mala", señaló el técnico bético, que se refirió al estado físico de los futbolistas que arrastran problemas desde el empate con el Oviedo, como por ejemplo Cucho Hernández, que se dejó ver hoy en a ciudad deportiva verdiblanca.

"Es difícil saber exactamente cuánto va a durar la baja de Cucho. No es una lesión muy profunda, y está en periodo de recuperación. Ojalá ya lo podamos tener para los cuartos de final de la Copa del Rey", apuntó el míster, que, cuestionado por ESTADIO Deportivo sobre los plazos de Héctor Bellerín, dejó su reaparición en el aire.

"Héctor sigue con unos problemas musculares. Ya veremos para cuánto tiempo hay y qué tipo de lesión es", apuntó el preparador heliopolitano, que se pronunció en términos similares sobre Junior Firpo.

Luz verde para Ángel Ortiz y plazos para Abde y Amrabat

"Está en una situación parecida a Bellerín. Son problemas musculares que tienen distinta dimensión y van progresando a medida que trabajan con los fisios. Yo creo que también debe tener dos o tres semanas más como mínimo", puntualizó el 'Ingeniero', que, en el capítulo de buenas noticias, confirmó que Ángel Ortiz, baja en la Copa, está a su disposición para la visita del Villarreal: "Tuvo una pequeña molestia que no fue a mayores y mañana va a estar a la lista de citados".

También resultó interesante sus palabras acerca de las molestias de Sofyan Amrabat y los plazos para poder contar con el pivote y Abde una vez que regresen de la Copa de África, en la que Marruecos se jugará el domingo el título en la gran final.

"Ellos están terminando ahora la Copa de África, ojalá que los dos puedan ganar el título, porque siempre es muy positivo venir con el ánimo alto. Se integrarán con nosotros la próxima semana y veremos cómo vienen, sobre todo Amrabat en la parte física de cara a saber si ya está para el próximo partido", señaló Pellegrini, que cuestionado de nuevo por el centrocampista entró más en detalles sobre un asunto que, obviamente, preocupa a los béticos.

"Yo no he hablado con la Federación de Marruecos al respecto. Yo no, al menos. El jugador tiene todavía alguna molestia, por eso que no está jugando normalmente en su selección, con toda la importancia que él tiene. Así que ya veremos cuándo vuelva, para cuánto estará fuera o si puede jugar inmediatamente".