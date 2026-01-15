Ez Abde, atacante marroquí del Betis, responde a las críticas y designa al mejor portero del mundo: "Es una locura"

El extremo del conjunto verdiblanco se toma bien el exceso de ambición que se respira en Marruecos con la Copa de África y ensalza a todo el grupo, especialmente al madridista Brahim Díaz y al portero del Al Hilal Yassine Bono

El Real Betis les perdió hace justo un mes y ellos, desde luego, se marcharon con la intención de regresar lo más tarde posible al vestuario verdiblanco. Ez Abde y Sofyan Amrabat se han salido con la suya y lucharán en la noche del próximo domingo por proclamarse campeones de la Copa de África con la selección de Marruecos, que se medirá en la gran final a Senegal después de imponerse este pasado miércoles a Nigeria en un igualadísimo duelo de semifinales que tuvo que decidirse en la tanda de penaltis. A pesar del logro, el juego no está siendo todo lo atractivo que esperaba su siempre apasionada afición y los 'Leones del Atlas' no se han librado de las críticas y la exigencia desmedida que soportan como máximos favoritos a llevarse un torneo que además está acogiendo su país.

Tras el cuarto puesto conseguido en Qatar 2022 o las recientes conquistas en los Mundialiales sub 20 y sub 17, la selección de Marruecos ha sentido la presión desde el primer partido de la Fase de Grupos hasta la antesala de una final que no jugaba desde hacía más de dos décadas. "Hace mucho (desde la edición de 2004) que no llegábamos a una final de la Copa de África y estamos muy contentos".

"Personalmente, estoy muy feliz porque he hecho lo que me ha pedido el míster: he trabajado, he atacado, he defendido... El uno contra uno es mi fuerte e intento hacerlo lo mejor posible. Hemos estado todo el grupo a tope hasta el final", explicaba el jugador del Real Betis Ez Abde en una charla con el diario Marca nada más acabar el duelo de semifinales contra Nigeria.

"Nosotros hacemos nuestro trabajo. Luego, lo que digan de afuera no nos incumbe. Estamos muy unidos, somos una familia y eso es lo que importa. Estamos jugando en nuestra casa y es normal tener esa presión, pero lo llevamos bien. Más que presión, yo diría que lo que hay es ambición", añadía el extremo del conjunto verdiblanco sobre esas críticas por el irregular juego de Marruecos.

"El juego en África es duro. Da igual que el rival sea Nigeria u otro país, es siempre muy duro, no tiene nada que ver con LaLiga. A lo mejor puede parecerse un poquito más a la Premier League, porque esto es muy físico, muy duro, con muchos duelos...", detallaba sobre la dificultad para abrir las defensas contrarias.

El jugador del Betis reparte 'premios': "Brahim, MVP; Bono, el mejor portero del mundo"

Abde ha sido uno de los más destacados de su selección en los últimos encuentros. No obstante, si tiene que elegir a dos compañeros, no duda: la magia arriba del madridista Brahim Díaz, que ha marcado en todos los partidos menos en el 0-0 de las semifinales; y el muro de Yassine Bono, portero del Al-Hilal, que volvió a ser decisivo en una tanda parando dos penaltis a Nigeria. "Brahim está haciendo un gran torneo y si se lleva el MVP, será muy merecido", explicó Abde, quien encumbra al ex del Sevilla FC: "Es una locura lo de Bono, para mí es el mejor portero del mundo".

Cuándo volverán a estar disponibles para Pellegrini los marroquíes Abde y Amrabat

La Copa de África llega ya a su fin y la afición del Real Betis echa cuentas para descubrir cuándo Manuel Pellegrini podrá volver a contar con Abde y Amrabat. Aunque hubiesen perdido en 'semis', no habrían llegado a tiempo para el importante duelo del sábado contra el Villarreal CF (21:00 horas), ya que esa misma tarde se juega el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa de África (Egito - Nigeria, 17-E a las 17:00 horas).

La final entre Marruecos y Senegal tendrá lugar en Rabat a partir de las 20:00 horas del próximo domingo día 18. Así las cosas, el técnico chileno podría tenerles de vuelta para el duelo del jueves ante el PAOK de Salónica griego correpondiente a la séptima jornada de la UEFA Europa League. Al menos, al extremo; el pivote volvió a quedarse sin minutos contra Nigeria y habrá que esperar a su vuelta al Betis para ver cuál es el estado de su preocupante lesión de tobillo.