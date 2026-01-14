La plusvalía que busca el Betis tiene acento inglés: la Premier League también acecha por Ez Abde

En pleno mercado invernal de fichajes, los ojeadores de clubes de Inglaterra se acreditan para cada partido que el extremo ha jugado con Marruecos en esta Copa de África, torneo que se celebra en su país y en el que este miércoles luchará por clasificarse para la gran final del domingo

El Real Betis está oficialmente "preparado para reforzar cualquier posición" en este mercado invernal de fichajes, según han hecho constar el presidente Ángel Haro o el director deportivo Manu Fajardo, quien ya adelantaba a principios de mes que sería una ventana "muy larga" en la que no descartaba nada pero en la que dejaba muy claro que para poder fichar antes había que vender. A 14 de enero, consumido ya la mitad del plazo, siguen sin moverse jugadores con salidas deseables como Chimy Ávila o Cédric Bakambu, quienes, no obstante, no entran dentro de los candidatos a protagonizar esa gran plusvalía que la entidad necesita embolsarse en cada mercado para poder equilibrar sus cuentas.

Las principales opciones más firmes para llenar de dinero las arcas del Betis tienen acento inglés y proceden de los siempre solventes equipos de la Premier League. En este sentido, hace ya tiempo que Sergi Altimira está catalogado como pieza estratégica, ya que actualmente despierta un fuerte interés en el Fulham FC además de en conjuntos alemanes como el Eintracht de Frankfurt o el VfB Stuttgart y ya estuvo en la rampa de salida en las dos últimas ventanas de transferencias. Otro nombre fijo en cuanto a efectivos vendibles es el de Ez Abde, por quien el club rechazó ofertas poco convincentes el pasado verano y quien vuelve a acumular numerosos pretendientes británicos de cara a este mismo mercado de enero o para el próximo verano.

Varios clubes de la Premier League mandan ojeadores a Marruecos para hacer un seguimiento de Ez Abde en la Copa de África

Así lo asegura una información publicada este miércoles por el diario Marca, que a su vez se hace eco de varias noticias procedentes de la prensa inglesa que apuntan a que se ha convertido en costumbre ver a ojeadores de la Premier League en todos y cada uno de los partidos que Marruecos ha disputado en la presente edición de la Copa de África que además se celebra en su país. El extremo zurdo verdiblanco, que ya sonó con fuerza para conjuntos como el Crystal Palace o el Aston Villa tras el gol que le marcó al Chelsea FC en la final de la UEFA Conference League, también tuvo varias oportunidades para hacer las maletas rumbo a la Serie A, con AS Roma, ACF Fiorentina, Como 1907 o Bolonia FC preguntando precio de salida.

En este sentido, al igual que ocurre con Sergi Altimira, el Betis no se plantea estudiar ofertas inferiores a los 25 millones de euros y está tranquilo al tenerle blindado con un contrato hasta el 30 de junio de 2029 con una cláusula de rescisión que asciende a 60 millones. Cabe recordar que Abde recaló en Heliópolis en el verano de 2023 a cambio de 7,5 millones por el 50 por ciento de su pase, aunque la entidad se hizo con otro 30% como compensación por la abrupta cancelación de la cesión de Vitor Roque para poder ser traspasado por el FC Barcelona al Palmeiras.

Los números de Ez Abde como jugador del Real Betis: un avión en pleno despegue

El de Béni Melal promedia una participación de gol cada tres choques, pues lleva 20 goles y 10 asistencias en 103 partidos con la camiseta de las trece barras. Tras firmar un rendimiento bastante irregular en sus dos primeros años y perderse los primeros meses de esta 2025/2026 por culpa de la lesión de tobillo que sufrió en Wroclaw (Polonia), Abde está firmando una notable campaña en la que ha marcado en las tres competiciones y ha alcanzado a Cédric Bakambu como máximo realizador de la historia del EuroBetis.

Este curso ha disputado 18 encuentros con el Betis entre LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League y la Copa del Rey los que ha firmado seis goles y cinco asistencias. Además, con su selección sirvió un tanto ante Zambia, en la Fase de Grupos de la Copa de África, y puso el centro del tanto que sentenció el triunfo ante Camerún que dio a Marruecos el pase a las semifinales, ronda en la que esta misma noche se enfrenta a Nigeria por un sitio en la gran final del próximo domingo (21:00 horas).

Hasta la fecha, Ez Abde ha participado en los cinco partidos del torneo continental y lo ha hecho al revés que su compatriota Sofyan Amrabat: los dos primeros entró como suplente (26' ante Comoras y 19' contra Malí) y en los tres siguientes ya ha figurado como titular indiscutible en los onces de Walid Regragui (74' con Zambia, 90' frente a Tanzania en octavos y 86' con Camerún en cuartos).