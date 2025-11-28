Este zapatazo de Abde pone patas arriba la historia del Euro Betis: La 9ª sinfonía del '10'

Con su golazo ante el FC Utrecht, en la quinta jornada de la UEFA Europa League y en su partido oficial número 100 como verdiblanco, el joven extremo marroquí escribe con tinta indeleble su nombre en los gruesos anales de la centenaria existencia de la entidad de las trece barras

Se llama Abde Ezzalzouli, nació el 17 de diciembre de 2001 en Beni Melal (Marruecos), juega como extremo izquierdo, fichó por el Real Betis el 1 de septiembre de 2023 y desde este pasado jueves día 27 de noviembre de 2025 ocupa un lugar destacadísimo en la centenaria historia de la entidad verdiblanca. No arrancó con buen pie, no es un delantero y se supone que el gol no es su principal herramienta de trabajo; pero nadie, absolutamente nadie, ha celebrado más tantos que él jugando en competiciones europeas con la camiseta de las trece barras. Es historia viva de este club. Y sólo tiene 23 años -cumple 24 en menos de tres semanas- y cuenta con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029.

Con el tanto que marcó en el triunfo del Real Betis ante el FC Utrecht neerlandés (2-1), en la quinta jornada de la Fase Liga de la UEFA Europa League 25/26, el norteafricano se despega de las siete dianas que tiene Giovani Lo Celso en el tercer escalón del podio, supera las ocho del legendario Alfonso Pérez Muñoz y empata las nueve dianas de Cédric Bakambu para compartir con el franco-congoleño el trono de los mejores realizadores que ha tenido la entidad heliopolitana en la suma de las 16 participaciones en torneos continentales que acumula a lo largo de toda su existencia.

Los nueve goles celebrados por Abde con el EuroBetis

Ez Abde estrenó su cuenta anotadora con el EuroBetis ante el Aris Limassol en la antigua Fase de Grupos de la Europa League 23/24 y la amplió con otras seis el curso pasado: el doblete que le metió al FC Kryvbas en la previa de la Conference League 24/25; competición en la que luego amplió su cuenta ante el FC Copenhague, en la Fase Liga; en los dos partidos de semifinales contra la ACF Fiorentina, el de la vuelta para evitar la prórroga; y en la gran final ante el Chelsea FC, poniendo el momentáneo 1-0 con el que se llegó al descanso antes de la remontada del conjunto 'Blue'. A esas siete dianas ha unido en esta 25/26 el tanto contra el Olympique de Lyon y el golazo de este pasado jueves en la victoria contra el FC Utrecht, en el que además era su partido 100 como verdiblanco.

Los máximos goleadores de la historia del Real Betis en Europa

La lista de los futbolistas del EuroBetis que más veces han perforado la portería rival la arranca José López Hidalgo, quien se convirtió en el primero en inscribir su nombre en la historia al ver portería en un 1-1 ante el Stade François el 9 de septiembre de 1964, en la extinta Copa de Ferias. El 'Cucho' Hernández, autor del momentáneo 1-0 se estrena como 'eurobético' y el propio Abde, este pasado 27 de noviembre de 2025, de momento es el encargado de ponerle firma al último tanto continental.