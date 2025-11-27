Puntos uno por uno del Real Betis frente al Utrecht: Las lesiones acabaron con la fiesta europea

Las lesiones de Isco y Amrabat amargaron la fiesta de un equipo que ya se encuentra en la quinta plaza de la Europa League, con una importante victoria antes de El Gran Derbi

El Real Betis ha conseguido hacer los deberes pre derbi, aunque varias son las consecuencias malas que le ha traído este encuentro. Las lesiones de Isco y Amrabat han marcado el devenir del partido, con preocupación por el estado de ambas piezas claves para Manuel Pellegrini debido a la fuerte entrada entre ambos. El tanto de Cucho Hernández fue el encargado de intentar animar una fiesta donde los aficionados parecían tener la mente en la situación de la enfermería.

Ya en la segunda parte, el gol de Abde dobló la ventaja a favor del conjunto bético, aunque ahí empezó el renacer holandés. Miguel Rodríguez, desde prácticamente el centro del campo, marcó uno de los goles del campeonato para minimizar las distancias. Tal fue el golpe que el Utrecht llegó a ver como conseguían el empate gracias al tanto de Murkin, que fue posteriormente anulado por fuera de juego.

Las notas de los jugadores verdiblancos

- Álvaro Valles: 7

El meta sevillano estuvo en las que pudo estar, con unas primeras aproximaciones holandesas en los primeros minutos en las que tuvo que intervenir mientras el Betis se recuperaba del golpe de la lesión de Amrabat e Isco. Poca culpa en el gol de Miguel Rodríguez, un golazo desde el centro del campo.

- Ángel Ortiz: 7'5

La mejor definición la dio Manuel Pellegrini, y es que Ángel continúa en el camino correcto para seguir creciendo. Varias fueron las llegadas que llegaron por aproximaciones suyas, mostrándose seguro y valiente para buscar acción desde su costado. A falta de Bellerín, hay buen seguro en la banda.

- Diego Llorente: 7

El central también se mantuvo seguro, a pesar de que las llegadas holandesas no tuviesen una gran afectaión para él. En el tanto anulado, cierto desequilibrio defensivo tanto de Natan como suyo acabaron propiciando el tanto, aunque acabó siendo anulado.

- Natan: 7

El brasileño volvió a mostrarse contundentes en las que tuvo que hacerlo y apenas sufrió por intentar mantener la ventaja. Su recomposición en la jugada del gol anulado acabó provocando una mayor facilidad para el conjunto holandés para anotar.

- Ricardo Rodríguez: 6

El suizo se mantuvo correcto durante todo el partido, sin cometer errores pero sin muchas subidas debido al plan de partido.

- Altimira: 7

El catalán realizó un buen partido, siendo uno de los cimientos de un centro del campo bético que había visto perdido a dos piezas claves. Importante el recuperar al catalán.

- Isco: ND

- Amrabat: ND

- Antony: 7

La asistencia al Cucho le hace subir la puntuación en un partido donde apenas estuvo el brasileño, a la espera de saber si podrá jugar el derbi sevillano.

- Cucho Hernández: 8'5

Gran partido de nuevo del ariete, que ha vuelto a ser protagonista de las jugadas de ataque del equipo bético y ha dispuesto de varias ocasiones para poder tener una gran renta goleadora. Con su tanto de cabeza, se estrena en Europa este año.

- Abde: 8

El marroquí ha vuelto a arrojar buenas sensaciones, aunque algo menos preciso e impulsivo que en otras citas. Un golazo suyo desde la frontal del área le sirvió para doblar la ventaja al equipo bético, a pesar del final algo más sufrido.

- Pellegrini: 4

Mala gestión del once inicial, poniendo a piezas claves arriesgando a lo que finalmente ha acabado ocurriendo, que dos piezas importantes sean dudas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El rival no exigió mucho, y las rotaciones eran las que se antojaban necesarias.

- Deossa: 6'5

A pesar de varias intentonas desde fuera del área, no acabó generando mucho e hizo un partido muy discreta. Con las más que posibles bajas para el domingo, habrá que ver el papel que tiene en el derbi.

- Pablo Fornals: 8

Parece un tópico, pero Fornals volvió a ser el timón de este Real Betis. En la creación de juego, tuvo varias ocasiones que pudieron aprovechar sus compañeros para aumentar la ventaja. Asistencia a Abde para seguir aumentando su estadística.

- Pablo García: ND

- Chimy: ND