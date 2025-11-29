Jones El Abdellaoui derriba la puerta del Celta de Vigo y oposita a los esquemas de Claudio Giráldez

Jones El Abdellaoui se estrenó como goleador en el Celta de Vigo con un gran tanto frente al Ludogorets. Su participación en la Europa League está siendo muy destacada con 3 titularidades en 5 partidos, mientras que en LaLiga actúa como revulsivo. Tras su gol, el marroquí busca más protagonismo en los planes de Giráldez de cara al torneo nacional

La noticia más positiva del Celta en su visita al Ludogorets en la jornada 5 de la Europa League es que Jones El Abdellaoui se ha estrenado como goleador en el equipo vigués. El cuadro de Claudio Giráldez firmó un mal partido en la segunda competición europea y cayó derrotado ante los búlgaros a raíz e dos penaltis infantiles. El técnico del equipo celeste salió muy descontento con el partido que sus chicos habían realizado, aunque el marroquí dio una alegría al gallego. Con su primer tanto y los minutos que poco a pco va sumando esta temporada, Jones El Abdellaoui tira la puerta del Celta de Vigo y oposita al esquema de Claudio Giráldez dónde cada vez obtiene un poco más de protagonismo.

Jones El Abdellaoui derriba la puerta del Celta de Vigo y oposita a los planes de Claudio Giráldez

Ante el Ludogorets, Jones El Abdellaoui sumó su cuarta titularidad de la temporada, tres de ellas en la Europa League dónde se está haciendo un hueco en los planes de Giráldez y dónde ha anotado su primer y fantástico gol con la camiseta del Celta. El marroquí aterrizó en la entidad gallega en el pasado curso, pero lo hizo para reforzar al Celta Fortuna en Primera RFEF. El atacante se quedó la temporada pasada sin debutar con el primer equipo, logro que ha conseguido en la presenta campaña en la que suma 419 minutos jugados, repartidos en 10 encuentros.

En LaLiga, con 6 participaciones, el futbolista se ha vuelto un revulsivo habitual para Giráldez que ha dado minutos a Jones El Abdellaoui en los últimos 5 encuentros disputados. Pero dónde verdad está sumando al equipo es en la Europa League que de 5 partidos jugados, el marroquí ha sido titular en 3, logrando incluso marcar su primer gol con el Celta ante el Ludogorets. Con sus buenos minutos y su primer tanto, Jones El Abdellaoui derriba la puerta del Celta de Vigo y oposita a los planes de Claudio Giráldez en busca de más minutos en LaLiga. Frente al Puerto de Vega, en la Copa del Rey, también fue titular.

Jones El-Abdellaoui, feliz con su primer gol en el Celta aunque "no fue suficiente"

Tras el duelo ante el Ludogorets, Jones El-Abdellaoui lamentó que su equipo “despertase demasiado tarde” en el Huvepharma Arena de Razgrad. “Pienso que como equipo despertamos demasiado tarde, por eso llegamos a estar por detrás en el marcador. En la segunda parte estuvimos mucho mejor, tuvimos más el balón y controlamos mejor el partido. Eso es lo que nos faltó en la primera”, afirmó. El futbolista destacó que el gol de Pablo Durán les dio “un impulso extra” para ir a por la remontada, pero “no fue suficiente” porque su gol llegó en el minuto 95. “Estoy muy feliz de marcar mi primer gol oficial con el Celta. Significa mucho para mí. Personalmente, estoy muy orgulloso y feliz, pero no podría haberlo hecho sin la ayuda de mis compañeros”, comentó el joven futbolista, de tan solo 19 años.