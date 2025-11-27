Ludogorets 3-2 Celta de Vigo: La llamada celeste a la épica llega demasiado tarde

El conjunto búlgaro se adelantó muy pronto merced a un penalti y los celestes fueron casi todo el partido a remolque. Los de Giráldez se vieron sorprendidos por un atrevido Ludogorets que llegó a ponerse 3-0 y solo dio un paso atrás en la recta final para defender su triunfo tras el tanto de Pablo Durán, llegando ya casi sin tiempo el golazo de El-Abdellaoui

El Celta de Vigo se vio sorprendido por un buen Ludogorets, que sumaba tres derrotas seguidas en la Europa League y frustró con un buen fútbol el objetivo celeste de dar un paso de gigante en busca de un billete directo a los octavos de final. Un inesperado y contundente tropiezo, pese al arreón de orgullo final, que baja de la nube al conjunto gallego, aunque los 9 puntos que lucen en su casillero permiten afrontar con cierta calma y optimismo las tres jornadas finales de esta Fase Liga.

Con un once muy diferente al del último encuentro liguero ante el Alavés, con el debut del joven Ángel Arcos incluido, el conjunto celeste se vio sorprendido muy pronto. La misión inicial era presionar arriba para buscar el error de un conjunto local que apostaba por salir jugando desde atrás. Pero lejos de precipitarse o recurrir a balonazos, el cuadro búlgaro sorprendió con un fútbol-control que le hizo tener la posesión del esférico, buscando además la espalda de la zaga gallega con peligrosos pases. En el primero, Mingueza cerró muy bien a Yordanov. Pero poco después, el brasileño Naressi encontró a su compatriota Caio Vidal y Manu Fernández acabó haciéndole penalti.

Caio Vidal perdonó el 2-0 y Ángel Arcos tuvo el empate

Desde los once metros, Stanic engañó a Iván Villar, titular por unas molestias de Radu a última hora, y adelantó a los suyos a los 11 minutos. Tocaba remar a contracorriente, pero los de Giráldez no estaban cómodos ante un Ludogorets al que el gol reforzó en su idea de tocar y tocar sin prisas. Lo intentó Ilaix Moriba con un disparo que acabó en córner o un cabezazo abajo que atrapó Bonmann. Pero lo que estuvo realmente cerca fue el segundo del conjunto de Razgrad.

Yoel Lago erró en el intento de cesión a su portero y propició un mano a mano en el que Caio Vidal perdonó con un disparo desviado pasada ya la media hora. Fue el aviso que pareció despertar por fin a un Celta que en el tramo final del primer tiempo sí se acercó con mucho peligro a la meta rival. Con El-Abdellaoui como el celeste más activo con sus incursiones por la diestra, de sus botas nació la más clara. Ferran Jutglà recibió del marroquí y se paseó por el área hasta dejarle el balón franco al debutante Ángel Arcos, pero el disparo del canterano se marchó arriba al filo del descanso.

El segundo nada más arrancar el segundo acto

Tras el paso por vestuarios, Ángel Arcos buscó resarcirse. Pidió el balón con descaro y se coló en el área, pero cayó en el cuerpeo con Verdon sin que se apreciara penalti. Fue un espejismo. De nuevo, la presión del Celta no era la adecuada y el Ludogorets salía con acierto de la misma, no tardando en poner más tierra de por medio. Avisó con una acción del omnipresente Caio Vidal, cuyo pase no pudo embocar Stanic a gol por la aparición salvadora de Yoel Lago para mandarla a córner. Pero a la salida del mismo, la jugada ensayada acabó con el disparo desde la frontal del propio Stanic que sorprendió a Iván Villar, aunque no iba excesivamente colocado.

Giráldez ya había dado entrada a Pablo Durán y Miguel Román y quemó pronto sus naves con Aspas y Bryan Zaragoza. Pero lejos de reaccionar, el Celta vio cómo su rival seguía haciendo daño y logró la sentencia con otro penalti de Manu Fernández sobre Caio Vidal. En un primer momento, el colegiado amonestó al brasileño al entender que había fingido, pera a instancias del VAR corrigió su decisión y Stanic celebró su particular 'hat trick'.

Arreón celeste para acariciar el empate

Parecía todo perdido, pero de una acción de calidad de Bryan Zaragoza nació en el 70' el tanto de Pablo Durán, que a punto estuvo de hacer el segundo acto seguido con un cabezazo tras el centro de El-Abdellaoui. Ahora sí, era un asedio celeste, pero Ilaix Moriba perdonó con todo a favor tras el pase atrás de Aspas. Ahí estuvo la oportunidad para meterse de forma definitiva en el partido para un conjunto celeste que lo siguió intentando entre las pérdidas de tiempo de un Ludogorets que también supo manejar el otro fútbol para salir victorioso pese a que El-Abdellaoui aún hizo con un golazo el 3-2 en una larga prolongación. Demasiado tarde para un Celta que regaló muchos minutos.

Ficha técnica:

Ludogorets: Bonmann; Nedyalkov (Marcus 76'), Almeida, Verdon, Son; Yordanov, Naressi (Kaloc 76'), Duarte; Aguibou (Chochev 58'), Stanic y Caio Vidal (Bile 83').

Celta de Vigo: Iván Villar; Jones El-Abdellaoui, Manu Fernández, Yoel Lago (Starfelt 67'), Ristic, Mingueza; Moriba, Damián Rodríguez (Miguel Román 46'); Ángel Arcos (Bryan Zaragoza 57'), Ferran Jutglà (Pablo Durán 46') y Borja Iglesias (Iago Aspas 57').

Árbitro: Balazs Berke (Hungría). Amonestó al local Aguibou y al visitante Yoel Lago.

Goles: 1-0 (11') Stanic, de penalti; 2-0 (49') Stanic; 3-0 (62') Stanic, de penalti; 3-1 (70') Pablo Durán; 3-2 (96') El-Abdellaoui.

Incidencias: Encuentro de la 5ª jornada de la Fase Liga de la Europa League disputado en el Huvepharma Arena.