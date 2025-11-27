Alineaciones Ludogorets - Celta de Vigo: Alineación posible de Ludogorets y Celta de Vigo en el partido de la UEFA Europa League

El conjunto celeste quiere dar un paso de gigante en su visita a Bulgaria para seguir en la zona alta de la Fase Liga y estar un paso más cerca del billete directo a los octavos de final de la segunda competición continental

El Celta de Vigo se juega este jueves, a la 18:45 horas ante el Ludogorets en Razgrad, la posibilidad de seguir en la zona alta de la Fase Liga de la Europa League, donde marcha cuarto clasificado, y dar un paso de gigante en su lucha por obtener un billete directo para los octavos de final de la competición. Lanzados tras ganar sus últimos tres duelos europeos en el torneo y con el pase prácticamente asegurado para la eliminatoria de acceso a dicha ronda, los celestes buscarán tres nuevos puntos en el Huvepharma Arena que les acerquen a esa meta superior.

Un triunfo en Bulgaria pondría al equipo de Claudio Giráldez en una situación de privilegio, incluso para pelear por el liderato que ahora ostente al Mydtjylland danés, único equipo que ha ganado los cuatro primeros partidos de esta primera fase.

Claudio Giráldez planea cambios

El técnico celeste agitará nuevamente su once, al que regresarán, probablemente, Ferran Jutglà y Borja Iglesias, suplentes el pasado fin de semana frente al Alavés en Mendizorrotza, donde el Celta logró su primera portería a cero en LaLiga. Sin Fran Beltrán, baja de última hora por un proceso gripal, Giráldez podría apostar por Hugo Sotelo y Miguel Román en el centro del campo, ya que su idea es reservar a Ilaix Moriba, uno de sus indiscutibles, para el duelo del domingo contra el Espanyol.

Un Ludogorets en crisis al que solo le vale ganar

Enfrente estará un rival al que solo le vale la victoria para seguir vivo en la competición continental. Tras arrancar su aventura europea con un triunfo en el campo del Malmö sueco, el Ludogorets ha encadenado tres derrotas ante Betis, Young Boys y Ferencvaros. Esa mala dinámica, además, ha venido acompañada de una inusual irregularidad en la liga búlgara -cinco jornadas sin ganar- que lo ha alejado del líder Levski de Sofía, que ya le aventaja en once puntos.

Con ese panorama, la directiva decidió destituir al portugués Rui Mota y entregar el equipo al veterano técnico Per-Mathias Hogmo, quien debutó en el banquillo de ‘Las Águilas’ con un triunfo ante el Septemvri. El ex seleccionador noruego podría retocar el once que alineó el fin de semana en el Nacionalen Stadion Vasil Levski de Sofía, donde el portugués Dinis Almeida y el internacional búlgaro Ivaylo Chochev fueron los goleadores de su equipo. En ese caso, Olivier Verdon sustituiría al israelí Idan Nachmias para formar pareja con Almeida en el centro de una defensa que reforzaría por delante con la entrada del caboverdiano Deroy Duarte como pivote. La otra novedad estaría en el costado izquierdo con la entrada del brasileño Erick Marcus, que no fue convocado en el último duelo liguero.

Alineaciones probables:

Ludogorets: Padt; Son, Verdon, Almeida, Nedyalkov; Duarte; Erick Marcus, Stanic, Chochev, Caio Vidal; Bile.

Celta de Vigo: Radu; Manu Fernández, Yoel Lago, Marcos Alonso; Mingueza, Hugo Sotelo, Damián o Miguel Román, Ristic; Jutglá, Williot y Borja Iglesias.