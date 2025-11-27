Ludogorets - Celta de Vigo: Horario, canal y dónde ver en TV y online hoy el partido de la Europa League

El conjunto gallego visita a un rival necesitado en busca de su cuarta victoria consecutiva en la competición continental, lo que supondría dar un paso de gigante para lograr el pase directo a los octavos de final

El Celta de Vigo se juega este jueves, a la 18:45 horas ante el Ludogorets en Razgrad, la posibilidad de seguir en la zona alta de la Fase Liga de la Europa League, donde marcha cuarto clasificado, y dar un paso de gigante en su lucha por obtener un billete directo para los octavos de final de la competición. Lanzados tras ganar sus últimos tres duelos europeos en el torneo y con el pase prácticamente asegurado para la eliminatoria de acceso a dicha ronda, los celestes buscarán tres nuevos puntos en el Huvepharma Arena que les acerquen a esa meta superior. Un triunfo en Bulgaria pondría al equipo de Claudio Giráldez en una situación de privilegio, incluso para pelear por el liderato que ahora ostente al Mydtjylland danés, único equipo que ha ganado los cuatro primeros partidos de esta primera fase.

#[media;[proveedor:4;id:RCCelta/status/1993635717646270746]]

Claudio Giráldez planea cambios

El técnico celeste agitará nuevamente su once, al que regresarán, probablemente, Ferran Jutglà y Borja Iglesias, suplentes el pasado fin de semana frente al Alavés en Mendizorrotza, donde el Celta logró su primera portería a cero en LaLiga. Sin Fran Beltrán, baja de última hora por un proceso gripal, Giráldez podría apostar por Hugo Sotelo y Miguel Román en el centro del campo, ya que su idea es reservar a Ilaix Moriba, uno de sus indiscutibles, para el duelo del domingo contra el Espanyol.

Ludogorets No Iniciado - Celta

Un Ludogorets en crisis al que solo le vale ganar

Enfrente estará un rival al que solo le vale la victoria para seguir vivo en la competición continental. Tras arrancar su aventura europea con un triunfo en el campo del Malmö sueco, el Ludogorets ha encadenado tres derrotas ante Betis, Young Boys y Ferencvaros. Esa mala dinámica, además, ha venido acompañada de una inusual irregularidad en la liga búlgara -cinco jornadas sin ganar- que lo ha alejado del líder Levski de Sofía, que ya le aventaja en once puntos. Con ese panorama, la directiva decidió destituir al portugués Rui Mota y entregar el equipo al veterano técnico Per-Mathias Hogmo, quien debutó en el banquillo de ‘Las Águilas’ con un triunfo ante el Septemvri.

#[relacionada;multiple;[proveedor:0;id:521668,521629,521600]]

¿Dónde ver por TV el Ludogorets - Celta de Vigo de la Europa League?

El partido que disputan Ludogorets y Celta de Vigo este jueves 27 de noviembre dará comienzo a las 18:45 horas en el Huvepharma Arena de la ciudad búlgara de Razgrad y se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Plus+ (dial 7), M+ Liga de Campeones (dial 60 de Movistar Plus+ o dial 115 de Orange TV), M+ Liga de Campeones 3 (señal multi, dial 62 de Movistar Plus+ o dial 118 de Orange TV) y LaLiga TV Bar.

¿Cómo seguir online el Ludogorets - Celta de Vigo de la Europa League?

También se podrá seguir el choque de forma online a través de www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club celeste habrá información actualizada al instante de este encuentro.