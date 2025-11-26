Claudio Giráldez se moja con el futuro de Mingueza: "Soy optimista"

El entrenador del Celta de Vigo aprovechó la rueda de prensa previa al partido ante el Ludogorets en la Europa League para mostrar su esperanza sobre la continuidad del catalán, que maneja ofertas económicas superiores para salir gratis en verano

El Celta de Vigo se juega este jueves, en tierras búlgaras ante el Ludogorets, la posibilidad de seguir en la zona alta de la Fase Liga de la Europa League y dar un gran paso en su lucha por obtener un billete directo para los octavos de final de la competición. Pero también preocupa mucho en el seno del club y la afición celeste la situación de Óscar Mingueza, que acaba contrato a final de curso y maneja ofertas muy superiores para marcharse libre, la última de ellas procedente de Arabia Saudí.

En A Sede, sin embargo, no pierden la esperanza y han retomado las negociaciones para intentar renovar al catalán, que se encuentra muy a gusto en Vigo. Las distancias, a priori, siguen siendo importantes. Pero cuestionado por la situación de su jugador, Claudio Giráldez ni mucho menos ha descartado que pueda seguir contando con él más allá del próximo 30 de junio.

"Creo que sí, soy optimista con ello. No es el momento ahora de hablar de esto porque se aprovechan más los parones, estamos centrados en el partido de mañana y ya sabéis lo importante que está siendo Óscar en mi andadura aquí y ojalá pueda ser así. El momento será en los parones o cuando la competición baje un poco. Ahora mismo estamos en la vorágine de partidos, con un montón de partidos a la Navidad y hablar de cosas contractuales creo que es descentrarnos", señaló, dando continuidad de ese modo a las palabras expresadas por el director deportivo, Marco Garcés, pocas horas antes: "Nosotros somos siempre optimistas, estamos en conversaciones, esperamos poder acercarnos en los polos en los que estamos. Ya digo, permanecemos optimistas".

Las ausencias de Fran Beltrán y Javi Rueda

Con respecto al encuentro en sí, Giráldez se refirió a la baja de última hora de Fran Beltrán, con un gripe, y la ausencia por decisión técnica de Javi Rueda. "Fran se encontró mal esta noche y no pudo venir. Rueda es una decisión mía, tuvo molestias durante la temporada varias veces y pensábamos que no iba a poder entrar en el partido sin estar cómodo por lo que preferimos que esté disponible cada siete días que forzarle cada cuatro", explicó sobre el lateral.

La importancia de los puntos ante el Ludogorets

También sin Aidoo, que no está inscrito en la Europa League, Cervi y Carlos Domínguez, que sigue con su proceso de recuperación del tobillo, el Celta buscará en Razgrad dar un gran paso hacia la siguiente ronda. "Cada victoria nos acerca más. Veremos el resto de resultados, cuánto de importante es ganar o no. Sabemos que hacer doce puntos estaría muy bien a estas alturas de la competición. Aún encima tenemos luego dos partidos en casa. Sería un paso importante para nosotros pero tenemos que centrarnos en arrancar el partido bien, hacer un partido igual de completo que hicimos en Zagreb y estaremos más cerca de sumar puntos", señaló al respecto el técnico pontevedrés, que admitió que el cambio de técnico en el Ludogorets ha trastocado sus análisis del rival.

"Nos ha tocado investigar un poquito más comportamientos de los equipos del míster con anterioridad. Va a ser importante que tengamos la mente abierta para poder adaptarnos a cualquier situación no controlada que puede haber en el partido en cuanto a sistemas, alturas, posibles modificaciones durante el partido que puedan hacer", destacó.