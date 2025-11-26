El Ludogorets tiene otra prioridad, pero avisa al Celta: "No renunciamos a nada"

El noruego Per-Mathias Hogmo afronta su segundo encuentro como técnico del conjunto búlgaro, que atraviesa una delicada situación en su liga y se toma el dueño de este jueves ante los celestes como una oportunidad para recuperar sensaciones

Tras la valiosísima victoria del pasado sábado ante el Deportivo Alavés, la tercera en las cuatro últimas jornadas de LaLiga, el Celta de Vigo retoma la Europa League henchido de moral y con el objetivo de dar continuidad a su buena racha, también en el torneo continental. Sus tres triunfos seguidos ante PAOK de Salónica (3-1), Niza (2-1) y Dinamo Zagreb (0-3) han colocado al conjunto dirigido por Claudio Giráldez en cuarta posición en esta Fase Liga, de ahí que su meta ya no sea solo estar en el 'top 24' que asegura los dieciseisavos, sino amarrar una plaza entre ocho primeros clasificados y con ello un billete directo a los octavos.

Su próxima parada será este jueves, a las 18:45 horas, en la ciudad búlgara de Razgrad, donde aguarda un Ludogorets que no atraviesa por su mejor momento. En la Europa League ocupa el 30º lugar en la tabla, con solo 3 puntos de 12 posibles. Pero lo que preocupa de veras a su afición es que marcha cuarto en la liga de su país, la cual ha dominado con mano de hierro desde que consiguió el ascenso en 2011, sumando ya 14 títulos consecutivos.

Actualmente, en cambio, es cuarto clasificado, a solo tres puntos del segundo, el CSKA Sofía, y con un partido menos disputado. Pero el Levski Sofía se está mostrando intratable y le aventaja ya en 11 puntos. Por ello, el club búlgaro decidió destituir al portugués Rui Mota, haciéndose cargo del equipo el veterano técnico noruego Per-Mathias Hogmo, que el pasado fin de semana debutó con victoria ante el modesto Septemvri Sofía (0-2) tras sustituir a su vez al interino Todor Zhivondov.

Ahora le llega su primer gran reto ante el Celta y ve que su equipo “muy ilusionado” con la posibilidad de dar la sorpresa ante los celestes, aunque su prioridad está en revalidar el título en la máxima categoría de Bulgaria. "Claro que para nosotros la liga es muy importante porque somos los vigentes campeones, pero queremos concentrarnos en cada partido y ahora nos toca este. Jugamos en Europa y queremos mostrarnos, dejar una buena imagen”, manifestó, el ex preparador del Molde, entre otros.

“Entiendo la pregunta porque cuando ganas muchos años seguidos la liga siempre tienes el reto o el desafío de repetir, esa es una de las razones por las que el club ha sido tan bueno durante estos últimos años. Pero eso no quiere decir que mañana vayamos a regalar nada”, añadió sobre el duelo europeo de este ante un Celta al que calificó como “el típico” equipo español porque tiene futbolistas “de mucha calidad”, si bien incidió en que confía en las opciones de su equipo porque ve a los futbolistas “muy motivados”.

“Mañana jugamos contra un muy buen equipo, pero no renunciamos a nada. Vamos a necesitar hacer un gran partido, tanto a nivel táctico como mental, para llevarnos la victoria”, insistió el nuevo entrenador de un Ludogorets que cuenta en sus filas con los defensas españoles Son, ex del levante, y Pipa, formado en el Espanyol.