El Celta anuncia dos altas y un pequeño contratiempo con Fran Beltrán

El RC Celta se encuentra preparando estos últimos días el partido de UEFA Europa League que tiene que disputar contra el Ludogorets el cual es importante para el equipo que entrena Claudio Giráldez para acabar entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga. Un encuentro para el que el RC Celta tiene buenas noticias ya que, si no hay contratiempo de última hora, tendrá dos nuevas altas: Williot Swedberg y Hugo Álvarez. Por otro lado, el equipo celeste está pendiente de Fran Beltrán que ha sufrido un proceso gripal.

Williot Swedberg y Hugo Álvarez reciben el alta y se apuntan al partido del RC Celta contra el Ludogorets

Buenas noticias para el RC Celta ya que Williot Swedberg y Hugo Álvarez han recibido el alta al estar recuperado de sus respectivas lesiones. Por tanto, los dos jugadores podrán jugar el partido de UEFA Europa League contra el Ludogorets si así lo estima oportuno el entrenador, Claudio Giráldez.

Williot Swedberg ya se ha recuperado de la lesión que se produjo hace unas semanas cuando se hizo un fuerte esguince en su tobillo izquierdo. El sueco no juega un partido con el RC Celta desde el pasado mes de octubre. El atacante se está entrenando con normalidad y se pone a disposición de Claudio Giráldez que ya tiene un arma más para su ofensiva.

También está plenamente recuperado de sus molestias físicas Hugo Álvarez quien también ha dejado atrás su esguince en el tobillo derecho. El canterano no ha estado disponible en los últimos partidos, pero ya está a las órdenes de Claudio Giráldez por si el entrenador del RC Celta lo necesita en el partido contra el Ludogorets de la UEFA Europa League.

Fran Beltrán sufre un proceso gripal a última hora

El RC Celta ha visto a pocas horas de enfrentarse contra el Ludogorets como Fran Beltrán se encuentra de baja por culpa de un proceso gripal, apuntando que no jugará en partido de UEFA Europa League.

Una baja sensible para el RC Celta si bien es cierto que Fran Beltrán ha perdido protagonismo esta temporada, en comparación con la anterior, ya que sólo ha disputado de momento 10 partidos y 613 minutos.

El centrocampista, de 26 años, acaba contrato esta temporada con el RC Celta y su renovación sigue sin avanzar. De este modo, en poco menos de 2 meses, el 1 de enero de 2026, Fran Beltrán podrá fichar por el equipo que le presente una oferta que le satisfaga.