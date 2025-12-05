El Celta de Vigo acudió a la lotería de los penaltis para derrotar al Sant Andreu, de Segunda RFEF. Para colmo, Ristic y Aidoo se retiraron del partido con molestias tal y como avanzó Giráldez en la rueda de prensa posterior al choque copero

El Celta de Vigo pasó de ronda en la Copa del Rey ante el Sant Andreu, pero las sensaciones fueron muy malas para el cuadro celeste que tuvo que aferrarse a una agónica tanda de penaltis para vencer al equipo de Segunda RFEF. Claudio Giráldez, tras el partido, era incapaz de explicar los motivos del mal partido del combinado gallego que estuvo cerca de despedirse del torneo copero. Para colmo, la Copa del Rey deja tocado al Celta de Vigo con dos jugadores con "molestias", según avanza Claudio Giráldez que deseó que los dolores de Aidoo y Ristic quedasen en un susto.

Aidoo y Ristic se retiran de la Copa del Rey con molestias

Tanto el ghanés como el serbio salieron sustituido del terreno de juego con molestias, según anunció tras el partido Claudio Giráldez. "Hemos sufrido más de lo esperado, pero creo que el equipo se ha mantenido firme, convencido de que podíamos pasar y de que iba a tocar sufrir, y se ha acabado bien. Ojalá no sean nada las molestias de Aidoo y de Mijailo Ristic, y a recuperarnos para el partido del Madrid, pero con una victoria que nos da esa satisfacción", destaca el entrenador del Celta de Vigo. Además, Carlos Domínguez vio la cartulina roja en el minuto 113 de la prórroga, por lo que no estará disponible para el siguiente choque copero.

El Celta de Vigo se pone el "mono de trabajo" en la Copa del Rey

Ya en cuanto al rendimiento del equipo, Giráldez destacó el trabajo del Celta que tuvo que ponerse "el mono de trabajo" para sacar adelante un partido que, a priori, no era más que un mero trámite para el conjunto vigués. "Sabíamos, lo hemos comentado todo el previo, que iba a ser un campo y un rival muy complicado, con un ambiente creo que espectacular de lo que es la Copa del Rey. Creo que el equipo se ha puesto el mono de trabajo, ha sido capaz de entender que todo es igual, que estamos jugando, dentro de que somos categorías distintas, un partido de tú a tú, porque esto es igual", comenzaba diciendo Giráldez. Creo que la jornada de Copa del Rey nos lo ha demostrado, con dos primeras que hemos pasado a penaltis, dos primeras que se han quedado eliminadas, que han pasado en prórroga. Hemos sufrido más de lo esperado", subrayaba Giráldez que trasladó tranquilidad a los jugadores para ganar la tanda de penaltis. "Hemos intentado trasladar a los jugadores la tranquilidad, que tomasen una decisión, que lo ejecutasen bien, que confiasen en que íbamos a pasar, que habían trabajado bien en muchas cosas", sentencia.