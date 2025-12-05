Javi Guerrero, exfutbolista del Celta, desvela las tres formas que tuvo para cobrar su deuda: "No quiero ninguna de esas"

El delantero madrileño, que llegó a un Celta en Europa, acabó saliendo por la puerta de atrás y sin cobrar el contrato que firmó en su momento, relatando ahora como fue aquel episodio

Javi Guerrero fue uno de esos futbolistas de moda durante la primera decada de los 2000. El delantero madrileño salió de la cantera del Real Madrid y fue en el Racing de Santander, aquella época en Primera división, donde se convirtió en un reputado goleador, firmando hasta 45 dianas como racinguista. Ello le valió después de tres temporadas para firmar por el Celta de Vigo, donde su periplo nada tuvo que ver con lo que vivió en Santander.

De hecho, en el conjunto celeste tan sólo llegó a disputar 24 encuentros, 23 de ellos en su primera temporada en la que no fue capaz de marcar ni un solo gol, para salir cedido al Recreativo de Huelva el siguiente año, donde acabaría quedándose ya en propiedad dos años después de llegar a Vigo. Sin embargo, su salida del Celta no fue todo lo bien que hubiera deseado, tal y como ha desvelado en el podcast Offsiders.

El exdelantero, que durante su carrera llegó a alcanzar los 117 goles en su carrera, relató que el Celta de Vigo le propuso tres opciones para cobrar el dinero de su contrato que se le debía tras entrar en concurso de acreedores, y fueron las siguientes: cobrar el 15% de su contrato en ese mismo momento, cobrar el 50% pero en 20 años o bien recibir el dinero que se le debía en forma de acciones del club celeste.

"Yo no quiero ninguna de esas", reconocía el exdelantero, que explicaba así su decisión por la que rechazó la tres propuestas: "Aventurarme a lo que va a pasar en 20 años o a acciones, que no sabía ni si ese día tuviera una bola y diría: 'Hostia, el accionista del Celta es que gana mucha pasta'. El 15% me niego a pensar que el trabajo no solo de los futbolistas, sino de la gente que lleva trabajando un montón de tiempo y te deben dinero, pues que por una ley así deje de cobrarlo".

Al final se quedó sin cobrar nada

Finalmente Javi Guerrero no llegó a ver un solo euro, ni él ni muchos otros futbolistas a los que el madrileño representó como portavoz de los afectados, y que ya no cobrarán porque el proceso se cerró. "A día de hoy soy un defensor de esa gente que no ha cobrado", explicó. También hizo un breve repaso de su estancia en la cantera del Real Madrid, donde en su etapa de juvenil ya percibía algo de dinero. "Ganábamos una cantidad de dinero pequeñita" que apenas te daba para "cuatro cosas". Con el Madrid C ya en Segunda B llegó a firmar un contrato profesional aunque con unas cantidades relativamente bajas.