Ludogorets - Celta de Vigo, en directo: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 5 de la UEFA Europa League

El conjunto celeste quiere dar un paso de gigante en su visita a Bulgaria para seguir en la zona alta de la Fase Liga y estar un paso más cerca del billete directo a los octavos de final de la segunda competición continental

¡Muy buenas tardes! El Huvepharma Arena de la ciudad búlgara de Razgrad acogerá a partir de las 18:45 horas un encuentro en el que el Celta de Vigo puede dar un paso de gigante en su objetivo de acabar entre los ocho primeros clasificados de la Fase Liga de la Europa League y con ello obtener un billete directo a los octavos. Enfrente estará un Ludogorets que ha cambiado de entrenador por sus malos resultados en su liga y que necesita ganar sí o sí para mantener sus opciones en el torneo continental. ¡Arrancamos!

Antes de conocer las alineaciones oficiales, os dejamos toda la información previa a un choque en el que Claudio Giráldez introducirá a buen seguro varios cambios con respecto al último encuentro liguero ante el Alavés.

Aunque la climatología no acompaña, no faltarán aficionados del conjunto gallego en las gradas del Huvepharma Arena, mostrando sus colores en la previa por la ciudad búlgara de Razgrad.

Cordialidad en las horas previas entre las directivas de ambos clubes. La presidente del Celta, Marián Mouriño, ha encabezado la expedición, siendo protagonista en el protocolario intercambio de obsequios con los representantes del Ludogorets.

Por contra, el Ludogorets arrancó con victoria en el campo del Malmö sueco (1-2), pero desde entonces ha enlazado tres derrotas contra Real Betis (0-2), Young Boys (3-2) y Ferencváros (3-1). Con solo tres puntos, ocupa el puesto 30º en la tabla, a dos unidades del 'top 24' que asegura la ronda previa a los octavos.

Tras arrancar la Europa League con derrota ante el Stuttgart a domicilio (2-1), el conjunto dirigido por Giráldez suma tres victorias consecutivas : dos en Balaídos ante PAOK de Salónica (3-1) y Niza (2-1) y la última lejos de casa frente al Dinamo Zagreb (0-3). Con ello, suma nueve puntos para ser cuarto en la clasificación de la Fase Liga, solo un punto más que el noveno, el Real Betis.

Llama la atención la titularidad del portero Iván Villar, que se estrenó este curso ante el Dinamo Zagreb por la lesión de Radu, y del joven Ángel Arcos, futbolista del filial que debuta con el primer equipo . El técnico celeste apuesta por un once con muchas caras nuevas, ya que de los habituales titulares sólo arrancarán el partido cuatro jugadores: Mingueza, Moriba -el único que repite del once del pasado sábado ante el Alavés-, Ferran Jutglà y Borja Iglesias.

La ausencia de Radu en el once se debe a una molestia de última hora , tal y como ha confirmado Claudio Giráldez. El meta rumano se suma así a las bajas de Fran Beltrán, que no viajó por gripe, así como Carlos Domínguez, que ya trabaja con el grupo. Tampoco entraron en la lista por decisión técnica Javi Rueda y Cervi, así como Aidoo, que no está inscrito en la Europa League.

"Cada victoria nos acerca más. Veremos el resto de resultados, cuánto de importante es ganar o no. Sabemos que hacer doce puntos estaría muy bien a estas alturas de la competición. Aún encima tenemos luego dos partidos en casa. Sería un paso importante para nosotros pero tenemos que centrarnos en arrancar el partido bien, hacer un partido igual de completo que hicimos en Zagreb y estaremos más cerca de sumar puntos", señaló el entrenador del Celta en la previa.

La mascota del equipo búlgaro es un águila llamada Fortuna que entrena y cuida el cetrero gaditano Víctor Barrios. En los prolegómenos de cada partido sobrevuela el estadio como parte de un ritual, pero antes los jugadores del Celta han querido hacerse una fotografía con ella para el recuerdo.

Ha salido el Celta a presionar arriba, obligando al Ludogorets a lanzar balones en largo ante las dificultades para salir. Uno de ellos lo ha recogido el escurridizo Caio Vidal, que ha recibido la falta de Mingueza, aunque lejos de la portería.

¡Qué buena internada de El-Abdellaoui! Se fue en el uno contra uno y se coló en el área, pero se equivocó en el pase atrás el marroquí. Antes había pedido penalti el Celta por una mano de Verdon, totalmente involuntaria al proceder de su propio despeje.

¡GOOOOOOOOL! Se adelanta el Ludogorets por medio de Stanic, que engañó con su lanzamiento desde los once metros a Iván Villar, quien se lanzó al lado contrario.

¡La ha tenido Ilaix Moriba! Llega el primer remate celeste, pero el meta local la manda a córner. Está haciendo mucho daño el Ludogorets con pases a la espalda de la defensa y ahora el Celta tendrá que dar además un paso adelante.

El control del Celta ahora es absoluto, tocando con paciencia en busca de un hueco que por ahora no encuentra. Ha forzado el córner El-Abdellaoui, uno de los más activos por la diestra, pero el mismo se saca sin consecuencias. Atrapa el meta del Ludogorets.

Se está encontrando el Celta con una versión un tanto sorprendente del Ludogorets, que toca sin rifar el balón y no deja que los celestes se hagan con el control del balón. El gol les ha dado más pausa si cabe y ha reforzado ese estilo de juego de un equipo que no duda además en salir con velocidad cuando tiene la oportunidad. No están cómodos los de Giráldez.

Se anima el Celta. ¡El disparo de Mingueza desde la frontal se estrella en Almeida! ¡ Y acto seguido ataja Bonmann el cabezazo abajo de Ilaix Moriba tras el centro de Jurtglà!

¡A punto de llegar el segundoooo! Falló Yoel Lago en su intento de cesión hacia el portero y dejó a Caio Vidal en un mano a mano ante Iván Villar, pero el disparo del brasileño se marcha fuera.

¡Flojo disparo de El-Abdellaoui! El marroquí finaliza una jugada en la que Ángel Arcos se coló muy bien por la izquierda, aunque al pisar área no finalizó con el disparo que pedía la acción.

¡Se va alto el cabezazo de Borja Iglesias! Otra internada de El-Abdellaoui por la diestra que acaba con el centro y el remate desviado del 'Panda', que lo pilló con el cuerpo adelantado.

¡FINAAAAAL DEL PRIMER TIEMPO! El Celta sí ha apretado en los instantes finales de este primer acto, pero se marcha por detrás en el marcador. Tocará remontar tras el descanso.

Saltan ya de nuevo los jugadores al césped. Estamos atentos por si hay algún cambio en el Celta en busca de la remontada en estos segundos 45 minutos.

¡Pide penalti el Celta! Ángel Arcos se cuela con descaro entre dos defensas y cae en el área en el cuerpeo con Verdon, que hizo valer su mayor envergadura.

¡A punto de marcar el Ludogorets! Providencial Yoel lago para mandarla a córner cuando Stanic lo tenía todo a favor para empujar a la red un pase de Caio Vidal.

¡GOOOOOL DEL LUDOGORETS! De nuevo Stanic amplía distancias tras una jugada que nace en el saque de esquina y acaba con la dejada de Vedon y el disparo del serbio desde la frontal, que en realidad no iba excesivamente ajustado.

¡Pide penalti el Ludogorets! Hay contacto de Manu Fernández, pero Caio Vidal se lleva la amarilla al entender el colegiado que finge en su caída. Va a ir a verlo al VAR.

Amarilla para Yoel Lago, que cortó en falta la salida de un Ludogorets que no se conforma. Está siendo superior el conjunto búlgaro, sabiendo dominar todas las facetas del juego.

¡Fueraaaaaa! Ha tenido el segundo Pablo Durán con un cabezazo que se marchó fuera por poco tras el centro de El-Abdellaoui.

Así fue el tercer gol del Ludogorets, cuya afición despide con una ovación a Caio Vidal, que se ha retirado con molestias mientras su relevo espera e la banda.

Ahora es el meta Bonmann el que está tendido en el césped y pide que entren las asistencias médicas. No quiere el Ludogorets que se juegue más, pe4ro este tiempo habrá que añadirlo.

¡FINAAAAAL DEL PARTIDO ! No hay tiempo para más aunque el Celta ha llegado a rozar el empate tras ir 3-0 abajo en el marcador.

