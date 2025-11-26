Marco Garcés, director deportivo del Celta, aclara cómo está el posible fichaje de Fer López: "Ahora mismo es muy complicado"

El director deportivo del RC Celta ha salido al paso de las informaciones que abren la opción de que el canterano pueda volver al equipo que entrena Claudio Giráldez en el mercado de fichajes de invierno debido a que el atacante no está jugando prácticamente nada en el Wolverhampton Wanderers en esta temporada

Fer López es uno de los nombres sobre los que gira la actualidad del RC Celta después de que se haya informado de que el regreso del canterano es posible porque no está jugando prácticamente nada durante esta temporada en el Wolverhampton Wanderers. Debido a ello, ha sido el propio Marcos Garcés, director deportivo del RC Celta, quien ha tomado la palabra para aclarar que aunque Fer López siempre es una opción interesante para su equipo ahora mismo no existen ningún tipo de de conversaciones para que vuelva en el mes de enero.

Marco Garcés, director deportivo del RC Celta, sobre Fer López: "No tenemos conversaciones abiertas con el Wolverhampton"

Marco Garcés ha atendido a los medios comunicación antes de que la expedición del RC Celta ponga rumbo a Bulgaria en donde este jueves el equipo que entrena Claudio Giráldez va a jugar un partido de la UEFA Europa League contra el Ludogorets.

En esa improvisada comparecencia, el director deportivo del RC Celta ha argumentado que el regreso al club gallego de Fer López está muy complicado. "Desde que salió, nosotros dijimos que nos encantaría contar con él de nuevo en algún momento, pero ahora mismo es muy complicado porque ellos (Wolverhampton) hicieron una gran inversión y me imagino que la intentarán rentabilizar".

Por si había alguna duda, Marco Garcés ha desvelado que en estos momentos no hay conversaciones con el Wolverhampton Wanderers para que se produzca la vuelta de Fer López al RC Celta en el mercado de fichajes de invierno, aunque ha asegurado también que el canterano es una opción interesante. "En estos momentos no tenemos conversaciones abiertas con el Wolverhampton, pero Fer López siempre es una opción interesante para nosotros".

Fer López fue traspasado por el RC Celta este mismo verano al Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra por unos 25 millones de euros. Un movimiento que, por ahora, está siendo mejor para el club gallego que para el propio futbolista y el equipo inglés.

Fer López, condenado al ostracismo en el Wolverhampton Wanderers

El principal motivo por el que se está hablando de que Fer López pueda volver al RC Celta sólo unos meses después de salir es que el canterano está en el ostracismo en el Wolverhampton Wanderers ya que no juega prácticamente nada.

Fer López sólo ha jugado en 7 partidos oficiales en lo que va de temporada, acumulando 235 minutos. Lo peor de todo es que el ex del RC Celta no ha disputado ni un solo minuto en los últimos cuatro encuentros de la Premier League. A sus 21 años, el atacante necesita jugar para no quedarse estancado. Es por ello que la opción de regresar al RC Celta en las últimas horas ha cobrado fuerza aunque Marcos Garcés, el director deportivo del club gallego, ha aclarado que, por ahora, no hay nada.