El regreso de Fer López al Celta en enero, opción complicada pero posible

El canterano celeste tan sólo ha jugado 14 minutos en los dos últimos meses y no entra en los planes del nuevo técnico, Rob Edwards, lo que abre la posibilidad de su salida en enero, siendo el Celta uno de los clubes que estudia una cesión con muchas aristas

Sin duda sería uno de los movimientos más sonados del próximo mercado de enero, evidentemente hablamos de la posible vuelta de Fer López al Celta de Vigo apenas unos meses después de su millonaria venta al Wolverhampton inglés. Así, como lo oyen, y es que el canterano celeste ha perdido todo protagonismo en el conjunto inglés desde la llegada de Rob Edwards al banquillo a principios de este mes.

Su venta fue una de las importantes en el futbol español el pasado verano pues cabe recordar que el 'Wolves' pagó nada más y nada menos que 23 millones de euros por un futbolista que apenas había jugado un puñado de partidos en la elite del fútbol español y ni siquiera llegaban a los 1.000 minutos totales. Pero el movimiento del conjunto inglés fue rápido, con la inestimable colaboración de super agente portugués Jorge Mendes.

Tan sólo 117 minutos en la Premier League

Sin embargo, la aventura en la Premier League de Fer López ni está saliendo como todas las partes esperaban. Es cierto que el mediocentro madrileño comenzó teniendo minutos en la primeras jornadas del campeonato liguero, saliendo siempre desde el banquillo salvo en el partido de la joranda 5 frente al Leeds, el único en el que ha sido titular aunque fue cambiado al descanso, todo ello con Vitor Pereira en el banquillo. Pero con la llegada de Rob Edwards su participación ha sido nula hasta el punto de desaparecer por completo de sus planes y no haber disputado un solo minuto desde su llegada.

El canterano del Celta acumula cuatro partidos consecutivos en la Premier League sin disputar un solo minutos habiendo jugado en los dos últimos meses tan solo 14 minutos frente al Sunderlad. Además, eliminado de la EFL Cup, donde había encontrado también minutos, el panorama que se le presenta a Fer López en Wolverhampton es desalentador. De hecho, la propio situación del club inglés no invita al optimismo pues el 'Wolves' es el colista destacado con solo dos puntos, a nueve de la salvación, siendo el único equipo de la Premier League que todavía no conoce la victoria.

Una operación muy complicada, pero no imposible

Todo ello ha provocado que en el Celta se estén pensando la opción de proponer al Wolverhampton la cesión de atacante, sabedor de que con la delicada situación deportiva del club inglés apenas va a tener minutos, evitando así que el futbolista se devalúe y pueda seguir con su progresión deportiva. Así lo apunta ElDesmarque, aunque antes sería necesario que el Celta le hiciera hueco pues tiene las 25 fichas del primer equipo ocupadas, siendo los nombre de Aidoo y Cervi los principales candidatos.

Evidentemente se trata de una operación compleja y con muchas aristas pero que, de acabar dándose, sería beneficiosa para todas las partes. Para el jugador porque volvería a tener protagonismo y en un equipo que conoce a la perfección, para el Wolverhampton porque así se aseguraría que su futbolista no pierde valor de mercado ni se estancaría y para el Celta porque Giráldez conseguiría esa ansiada guinda para el ataque no pudo llegar en verano.