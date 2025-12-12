Samu, infalible: máximo goleador español y una actuación que ilusiona a De la Fuente

Samu Aghehowa volvió a brillar con un doblete decisivo que impulsó al Oporto y sigue siendo una clara opción para disputar el próximo Mundial

El Oporto consiguió este jueves una victoria muy trabajada por 2-1 frente al Malmö, en un duelo correspondiente a la sexta jornada de la Europa League. El gran protagonista de la noche fue el delantero español Samu Aghehowa, que volvió a brillar con un rendimiento sobresaliente y firmó un doblete que permitió a los portugueses mantenerse dentro del top-8 de la competición continental.

Un inicio eléctrico y un Samu imparable

El partido comenzó con el conjunto local dominando la posesión y llevando el peso del juego desde los primeros minutos. Sin embargo, una salida en falso de la defensa casi complica las cosas para los dragones: una mala entrega de Jakub Kiwior generó dos ocasiones claras para Soumah y Busuladzic, aunque ninguna se concretó.

Fue entonces cuando emergió la figura de Samu Aghehowa, que aprovechó su enorme momento de forma para abrir el marcador. En el minuto 30, el español conectó un soberbio cabezazo en el segundo palo tras un centro perfecto de Rodrigo Mora, poniendo el 1-0 en el marcador.

Apenas seis minutos después, el delantero volvió a aparecer en el área pequeña para sacar provecho de una dejada de Borja Sainz, girarse con rapidez y mandar el balón al fondo de la red. Con este tanto, Samu alcanzó los 13 goles en la temporada y reforzó su posición entre los máximos goleadores españoles en Europa.

Control absoluto del Oporto y cambios clave

Con una ventaja cómoda al descanso, el técnico Francesco Farioli decidió gestionar esfuerzos en la segunda mitad. Tanto Samu como Rodrigo Mora, dos de los jugadores más influyentes del encuentro, fueron sustituidos antes de la hora de partido pensando en el próximo compromiso liguero.

El Malmö intentó adelantar líneas y presionar más arriba, pero el Oporto supo manejar el ritmo del duelo. El guardameta visitante Robin Olsen evitó que la ventaja fuese mayor con varias intervenciones de mérito, especialmente ante intentos de Pepê, Froholdt y Ángel Alarcón, quien ingresó en los minutos finales.

Cuando parecía que el encuentro terminaría sin sobresaltos, una jugada aislada en el tiempo añadido trajo emoción inesperada. Tras una falta lateral, un balón suelto golpeó el poste y luego rebotó en Francisco Moura, que terminó introduciendo la pelota en su propia portería para el 2-1 final.

El tanto no cambió el desenlace: el Oporto sumó tres puntos fundamentales que lo mantienen en zona de clasificación directa a los octavos de final. El Malmö, por su parte, continúa estancado en la zona baja del grupo y prácticamente sin opciones de avanzar.

Samu, en modo goleador y mirando al Mundial

Con su doblete, Samu Aghehowa igualó a Ferran Torres como uno de los máximos goleadores españoles del curso, consolidándose como candidato serio para la lista de Luis de la Fuente de cara al próximo Mundial. El atacante, que ya suma cuatro partidos con la selección española, atraviesa el mejor momento de su carrera y sigue respondiendo con goles en cada oportunidad.