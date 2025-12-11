El Betis cumple matemáticamente su primer objetivo en la Europa League y se acerca al principal

El Betis, tras ganar en Zagreb y que se produjeran los resultados necesarios, firma el pase matemático para la siguiente ronda y se queda cerca de la clasificación directa para octavos

El Betis necesitaba imponerse en Zagreb para disponer de opciones de firmar la clasificación matemática para la siguiente ronda y cumplió con creces al superar al Dinamo con una cómoda victoria por 1-3.

Una vez ejecutada su parte, debía esperar a que concluyera la jornada seis de la fase de grupos para confirmar el pase si se daban los resultados que precisaba, pues, al margen de ganar, era requisito indispensable que no vencieran dos de estos cuatro equipos, Ludogorets, Basilea, Go Ahead Eagles y Young Boys.

Los resultados sonríen al Betis y le dan la clasificación tras ganar al Dinamo

Y lo cierto es que los marcadores han sonreído al Betis, pues en la misa franja horaria, el Ludogorets no pasaba del empate y en la segunda tanda de partidos tanto Basilea como Go Ahead Eagles caían en sus respectivos compromisos convirtiendo en matemática la clasificación para la siguiente ronda. Y es que, a falta de seis puntos por disputarse, el 25º en la tabla, precisamente el Dinamo de Zagreb, se encuentra a siete puntos, los mismos que el 23º y el 24ª, el Celtic y el Ludogorets.

Así, cuarto en la tabla con 14 puntos de 18 posibles, el Betis ya ha cumplido con su primer objetivo y ahora se marca alcanzar a meta principal, terminar entre los ocho primeros para obtener el pase directo a octavos y evitar los dos partido del 'play off'.

Ventaja del Betis para terminar en el 'top 8'

Ahora mismo, los de Pellegrini llevan una renta de dos puntos sobre el noveno, el Stuttgart, y el décimo, la Roma, por lo que podría conseguir la clasificación directa si supera al Paok a domicilio el próximo 22 de enero y se produjeran los resultados necesarios, si bien no resultará sencillo y es probable que se resuelva en la última jornada, en la que recibe al Feyenoord.

En cualquier caso, depende de sí mismo para saltarse una ronda y estar más cerca de un título que, además, supondría el pasaporte directo para la Champions League. Ahora mismo está bien posicionado para acabar en el 'top 8' merced a que no ha perdido ningún choque en esta edición europea, con un saldo de cuatro triunfos y dos empates. Solo tiene por delante en la clasificación al Lyon, al que batió en La Cartuja, al Midtjylland danés y al Aston Villa, todos con 15 puntos, solo un más que los heliopolitanos, más fiables este curso en esta ronda que el curso pasado.