Antony, satisfecho tras su gol, alaba a Riquelme y Deossa: "Todo el plantel es muy importante para todos los partidos"

El brasileño se mostró satisfecho tras la victoria por tres goles a uno frente al Dinamo de Zagreb, destacando la gran labor colectiva del equipo y enfatizando en el trabajo de Riquelme y Deossa

El Real Betis ha conseguido vencer con solvencia en su visita a Zagreb, con tres goles en siete minutos que sirvieron para certificar la gran temporada europea del equipo bético. No se basa esto último en sensaciones, ya que los números muestran como ese invicto hace que el equipo se mantenga, de forma momentánea, en el segundo puesto de la Europa League, un orgullo para el beticismo que empieza a ver que este año puede ser distinto en la competición europea. En Croacia, la figura que más resaltó fue la de Rodrigo Riquelme, cuya aportación ofensiva fue determinante para los dos primeros tantos del equipo bético.

El otro goleador en la tarde es este jueves fue Antony. El extremo brasileño supo aprovechar a las mil maravillas un error en la salida de balón de la defensa croata para poner el tercer y definitivo gol del encuentro para lo intereses visitantes. Con este gol, ya suma tres goles en la competición europea, y ya se erige como el líder de un equipo que no se pone límites en esta competición.

Tras el encuentro, Antony ha querido resaltar la importancia que tiene esta victoria. "Sabíamos de la importancia del partido, de ganar hoy, por estar ahí casi clasificado. Un partidazo, y eso es bueno para darnos confianza para los próximos partidos", declaró el extremo brasileño sobre ello. Si hay una cosa que se alaba del equipo bético, es que parece tener esa misma intensidad en todos sus partidos, algo en lo que está de acuerdo el extremo. "No solo en la Europa League, en la Liga también estamos muy bien. Cometemos algunos errores y tenemos que hacerlo mejor. Tenemos que estar con la mentalidad de pelear por todas las competiciones", prosiguió.

Tras el cambio, el extremo parecía estar molesto por una jugada con el lateral del Dinamo de Zagreb, aunque no quiso darle importancia a ello. "Sí, me pegó en el tobillo. Eso hace parte del partido. El lateral después habló conmigo y no pasa nada, eso es normal", respondió sobre ello.

El brasileño, que se encontraba satisfecho por su gol y por haber aportado al equipo, mostró su satisfacción por algunos jugadores que poco a poco van teniendo minutos, como son los casos de Deossa y Riquelme. "Riquelme viene haciendo un buen entrenamiento, un buen partido también, muy contento por él. Deossa también es un jugador muy importante para nosotros. Lo está haciendo muy bien, como dije, no solo los once que empiezan el partido. Todo el plantel es muy importante para todos los partidos", finalizó el extremo.