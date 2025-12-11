Dinamo Zagreb 1-3 Betis: Riquelme se proclama en Croacia

El madrileño, con un gol y un pase de la muerte, fue el encargado de abrir el vendaval bético en la primera mitad, apuntándose Antony a esa fiesta para certificar el gran momento de forma en Europa; así lo vivimos y contamos en directo

El Real Betis, en apenas siete minutos, ha conseguido anotar los tres goles que le han servido para vencer al Dinamo de Zagreb, que apenas fue oposición para el equipo dirigido por Manuel Pellegrini. En una primera parte donde el dominio era bético, Sergio Domínguez acabó siendo el socio encargado de adelantar al conjunto sevillano en Zagreb. Y, como si de un abrelatas se tratase, tanto Rodrigo Riquelme como Antony pudiesen sentenciar de forma definitiva el encuentro. Tras una segunda parte donde lo necesario era minimizar daños, el gol final de Garesic apenas varió el guion del partido y los verdiblancos pudieron certificar su momentáneo segundo puesto en la Europa League.

Siete minutos decidieron el encuentro

Si antes del comienzo del encuentro los aficionados pudiesen hacer sus pronósticos, tendrían claro que el equipo verdiblanco podría ser el claro dominador. Y eso se demostró desde el comienzo, ya que era el equipo de Manuel Pellegrini el que llevaba la voz cantante. Incidiendo en una banda izquierda que estaba haciendo mucho peligro, con un Rodrigo Riquelme en gran estado de forma y en una posición distinta, se estaba viendo a un equipo que apenas estaba dejando oportunidad alguna al equipo croata. No estaba encontrando facilidad en el ataque, pero era el que más dominio atraía.

Altimira, que ya consiguió su tanto en el derbi, buscó hasta en dos ocasiones la portería rival, creando serios problemas para el meta croata. A falta de profundidad, el catalán intentó buscar otras vías de ataque, estando a pocos metros de ser fructíferas. Esto era una muestra de que, poco a poco, el equipo bético estaba creando un mayor peligro y el tanto ya se empezaba a asomar. Abde opositó a ser el que abriese la lata, aunque su disparo acabó siendo despejado por el meta local. Y, en un casting tan amplio, acabó venciendo el que menos se esperaba.

Tras una aproximación por la banda izquierda de Rodrigo Riquelme, intentó poner el balón al interior del área, encontrándose como aliado a Sergio Domínguez, que remató ese pase de la muerte para poner por delante al conjunto bético. La cara y la cruz en la misma jugada, aunque en este caso con fortuna para el equipo sevillano, que se estaba mereciendo ese tanto. Hay un refrán que dice que "no hay dos sin tres", en símbolo de repetición. Y esto le ocurrió al exfutbolista del Atlético de Madrid, que vio como Bakambu le sirvió un extraordinario balón dentro del área para doblar la ventaja. En apenas unos minutos, ya casi sentenciaba el partido el Betis.

Y, en esta fiesta del gol, Antony decidió sumarse. En un error en la salida de balón por parte del portero local, el extremo brasileño recupera el cuero, haciendo una vaselina que supera a Filipovic y pudo poner el tercero en el electrónico. Una gran muestra del dominio verdiblanco, que hundió al equipo croata en apenas siete minutos de juego. Superioridad del cuadro de Pellegrini, una muestra más de la importancia que este año tiene la Europa League.

Del ímpetu a la tranquilidad

Los tres goles en la primera mitad para el equipo bético era el claro síntoma de que, durante la segunda mitad, se iba a ver un menor ritmo de juego, aunque el técnico local intentó lo contrario. Con los cambios, poco a poco el conjunto croata empezaba a asomarse con algo de más peligro, con Varela incidiendo en la banda defendida por Ángel Ortiz. A pesar de eso, el peligro era casi irreal y apenas se veían ocasiones que pudiesen hacer vislumbrar que el tanto local pudiese estar cerca.

Uno de los que más activo se estaba mostrando era Riquelme, que parecía querer más en el encuentro. En esa posición entre líneas, se vio como el madrileño se encontraba muy cómodo, siendo una baza útil para un Manuel Pellegrini que aún buscaba como explotar al canterano colchonero. En la banda contraria, Ez Abde tuvo muy cerca el haber podido conseguir ese cuarto tanto, aunque su disparo acabó siendo repelido por el larguero.

A pesar de algún disparo lejano por parte de los croatas, era el Betis el que más peligro aportaba. De hecho, Antony quiso buscar su doblete con un disparo lejano de la frontal que no se marchó muy lejos de la portería defendida por Filipovic. Con el devenir del encuentro, se iba viendo como el conjunto croata dejó de creer en la posibilidad de poder conseguir un botín mayor, con la tarea de poder evitar que el daño fuese mayor.

Eso también lo detectó Manuel Pellegrini, que introdujo cambios interesantes con el objetivo de dar descanso a varias piezas claves. Todo esto en un tramo final donde los roles parecieron intercambiarse, ya que era el conjunto croata el que estaba teniendo las ocasiones más peligrosas. A pesar de que un inmenso Álvaro Valles puso todo su empeño en evitar el gol, Garesic atacó de cabeza un gran centro desde el córner para reducir las distancias. Bakambu tuvo una clarísima al final y, en un fallo incomprensible, permitió que el marcador no se moviese para darle unos nuevos tres puntos europeos al Real Betis.

Ficha técnica

Dinamo Zagreb: Filipovic; Mikic (Galesic 46'), Domínguez, McKenna, Goda; Ljubicic, Misic (Zajc 63'), Soldo; Topic, Hoxha (Varela 46') y Beljo (Kulenovic 46').

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez (Lo Celso 69'); Altimira, Deossa (Ruibal 69'), Riquelme; Antony, Ez Abde y Bakambu

Árbitros: El colegiado Kikacheishvili (georgiano) estuvo en el césped. En la sala VOR, estuvo el colegiado Bankes (inglés). Amarillas para Deossa, Valentín Gómez, Goda

Goles: 0-1 (31') Sergio Domínguez (P.P); 0-2 (33') Rodrigo Riquelme; 0-3 (37') Antony

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Europa League celebrado en el Estadio Maksimir de Zagreb.