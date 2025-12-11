Sergio Arribas toca fondo en su cesión en el Huesca y el Betis estudia medidas drásticas de cara a enero

La llegada del nuevo entrenador al banquillo del Huesca ha agravado la situación del joven central burgalés, renovado por el Betis antes del préstamo y sumido en el ostracismo, lo que abre la puerta a soluciones en el mercado invernal

El excelente rendimiento de Sergio Arribas Prieto el curso pasado en el Betis Deportivo en el eje de la zaga tras llegar a coste cero procedente de la cantera del Rayo provocó que el club tomará la decisión de renovarle hasta 2028 antes de acordar la cesión sin opción de compra con el Huesca para que continuara con su crecimiento en una categoría superior a sus 22 años.

En Heliópolis se depositaron esperanzas en su evolución tanto de cara a abrirle un hueco en el primer equipo en el futuro, ya dependiendo de sus prestaciones, como en el ámbito económico, por una revalorización que le permitiera hacer caja. Sin embargo, a día de hoy, el préstamo al conjunto oscense dista de ser un éxito, más bien todo lo contrario, por un descenso de protagonismo progresivo que lo ha terminado por sumir en el ostracismo desde la llegada del nuevo entrenador a mediados del mes de noviembre.

El nuevo entrenador ha empeorado la situación de Sergio Arribas

De este modo, el empate contra el Andorra le costó el puesto a Sergi Guilló y la entidad oscense apostó por Jon Pérez Bolo, que, desde que aterrizó en el banquillo de El Alcoraz, no ha contado nada con el burgalés en la competición liguera, donde ha permanecido inédito en los cuatro encuentros dirigidos por el exdelantero y solo ha dispuesto de una oportunidad en la Copa del Rey contra el Racing de Ferrol, en la que disfrutó de los 90 minutos.

Esa aparición fue un espejismo, pues el pasado sábado volvió a quedarse en el banquillo en la derrota contra el Valladolid y no pisa el césped en Segunda división desde el 5 de noviembre, lo que le convierte en una pieza completamente secundaria en los planes actuales del Huesca y, obviamente, ha activado las alarmas en La Palmera.

De titular al ostracismo y el Betis podría tomar medidas drásticas

Lo cierto es que en sus primeros siete partidos en el Huesca fue titular en seis con Guilló, por lo que todo apuntaba a que su cesión resultaría muy beneficiosa para los intereses béticos, pero su situación dio un giro radical que se ha agravado con la llegada de Bolo, pues desde comienzos de octubre, Arribas solo ha sumado 115 minutos en el campeonato liguero.

Esta tesitura al límite podría provocar medidas ahora que se acerca el mercado de enero, pues no resultaría extraño que todas las partes se sentaran para revisar su situación y plantear la ruptura de una cesión que a día de hoy no resulta positiva para nadie y buscarle un nuevo destino.