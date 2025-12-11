Horario, canal y dónde ver en TV y online el Dinamo Zagreb - Betis de la Europa League

En busca del tercer triunfo seguido en la competición, que aseguraría el pase heliopolitano a dieciseisavos y virtualmente casi también a octavos

Sin los aún renqueantes Isco Alarcón, Junior Firpo, Héctor Bellerín y Sofyam Amrabat (ya en Marruecos), más el sancionado Ricardo Rodríguez, buscará el Real Betis seguir invicto en la Europa League y, si es posible, encadenar un tercer triunfo que dejaría sellada su clasificación, virtualmente también para octavos, con el consiguiente recorte de dos partidos en el apretado calendario de finales de invierno. Los de Manuel Pellegrini, además, querrán resarcirse del 3-5 en LaLiga ante el líder FC Barcelona, así como de la eliminación a manos del GNK Dinamo en su primer contacto, hace dos campañas, con la Conference League.

Dinamo - Betis: los precedentes entre ambos

El Betis ha firmado el mismo resultado (1-1) en sus dos anteriores visitas a Croacia: al Dinamo de Zagreb (en el partido de vuelta de la ronda 'play off' de la Conference League 23/24) y al HNJ Rijeka en la fase de grupos de la Europa League 13/14 (con gol de Cedrick Mabwati). Con los segundos firmó otras tablas sin goles en el Benito Villamarín, pero con los 'plavi' había perdido 0-1 en casa, merced a un penalti por mano de Chadi Riad que convirtió Bruno Petkovic. De nada sirvió en el segundo partido el estreno de tacón de Cédric Bakambu, que se marchó lesionado al descanso, pues empató Takuro Haneko.

Dinamo - Betis: los árbitros

El encuentro será dirigido por el georgiano Goga Kikacheishvili, que nunca ha dirigido a los verdiblancos y, de hecho, a ningún español, más allá de un PSV-Sevilla de la Youth League. Estará auxiliado por el inglés Peter Bankes al frente del VAR, junto a los compatriotas del primero David Akhvlediani y Davit Gabisonia, que ejercerán en las bandas como asistentes. El también georgiano Bakari Bregadze será el cuarto árbitro, mientras que Aleko Aptsiauri será el segundo de abordo en la sala de videoarbitraje.

Dinamo - Betis: fecha y hora del partido de la jornada 6ª de la UEL

El encuentro, correspondiente a la sexta y antepenúltima jornada de la liguilla de la UEFA Europa League, se disputará este jueves 11 de diciembre de 2025 a partir de las 18:45 horas. El pronóstico meteorológico a la hora del choque en la capital de Croacia es de cielos parcialmente nubosos, con unos 3º de temperatura y un 96% de humedad, con un 9% de posibilidades de lluvia.

Dinamo - Betis: canal y dónde ver en TV en directo

El duelo entre azulinos y heliopolitanos será retransmitido por Movistar Plus Liga de Campeones y podrá verse en directo en los diales de las dos plataformas que lo integran: la de Telefónica (60) y Orange TV (115).

Dinamo - Betis: dónde seguir online en directo

ESTADIO Deportivo ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre Dinamo y Betis. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto en www.estadiodeportivo.com. Asimismo, tras el final del duelo en el Maksimir, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los jugadores visitantes y las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta o la sala de prensa del feudo croata.