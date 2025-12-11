Real Madrid - Baskonia: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los vitorianos buscan la que sería su primera victoria como visitante en la presente edición de la máxima competición continental

Entre el deseo y la realidad. Así se puede definir el Real Madrid - Baskonia de la jornada 15 de la Euroliga, uno al que llegan los blancos en racha y con la intención de evitar a toda costa que los de Paolo Galbiati sumen su primer triunfo en la carretera en la presente edición del torneo europeo.

Empezando por los blancos, estos regresan a casa sin tener baja alguna por lesión y tras tres salidas consecutivas, dos en la Euroliga ante el Hapoel Tel Aviv y el Anadolu Efes, y otra más en liga ante La Laguna Tenerife, saldadas todas ellas con triunfo.

Es justo ese gran momento el que tienen intención de mantener vivo en un duelo entre paisanos en la máxima competición europea contra el Baskonia, que ya le ganó en Vitoria en el encuentro liguero que midió a ambos conjuntos el 12 de octubre. Pese a sumar ahora seis victorias seguidas, el técnico madridista, Sergio Scariolo, no quiso sacar pecho en la rueda de prensa previa.

"A nivel de juego, de cohesión, yo creo que estamos más o menos donde pensaba porque normalmente cuando digo que está un poquito más adelante de lo que pensaba, enseguida te llega el batacazo. Lo dejamos en donde más o menos pensaba. Igual nos falta una victoria en la Euroliga, pero también hemos ganado partidos muy buenos últimamente. Realista y lógicamente, un equipo tan nuevo, con entrenador nuevo, no es sencillo a nivel de química estar en un punto satisfactorio en su evolución; con mucha margen de mejora, sobre todo muchos detalles de concentración, de atención individual en la pista", explica.

Buscando la primera lejos del Buesa Arena

Respecto a los vitorianos, para estos es la oportunidad de conseguir su primer triunfo como visitante en Europa, coincidiendo además con un nuevo duelo de banquillos italianos. El baskonista Paolo Galbiati se impuso en el Buesa Arena ante el Milán de Peppe Poeta la pasada jornada y ahora tiene la ambición de hacer lo propio ante el que para él es "una leyenda", Sergio Scariolo.Paolo Galbiati seguirá sin poder con todos los jugadores disponibles: el capitán lituano Tadas Sedekerskis se someterá a una artroscopia este jueves que le mantendrá apartado hasta 2026. En cambio, Trent Forrest viajará en la expedición baskonista con la intención de que regrese a pista tras dos meses apartado por una lesión. El técnico italiano podrá contar el resto de la plantilla incluido Gytis Radzevicius, que apenas lleva cinco días en el equipo.

A qué hora es el Real Madrid - Baskonia de la jornada 15 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Real Madrid y el Baskonia, perteneciente a la jornada 15 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 11 de diciembre a partir de las 21:00 horas en el Movistar Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Real Madrid - Baskonia de la jornada 15 de Euroliga

Este partido entre el Real Madrid y el Baskonia se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través del canal M+ Vamos (dial 63).

